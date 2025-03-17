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Можна куштувати уже за пару годин: рецепт цих маринованих печериць неодмінно попросять друзі (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Таких смачних грибів ви точно не куштували
Таких смачних грибів ви точно не куштували. Фото instagram.com

Результат вас точно здивує

Печериці — універсальні гриби, які смажать, тушкують, фарширують, додають у супи, салати та запіканки. Їхній м’який смак і приємна текстура роблять ці гриби улюбленим інгредієнтом у багатьох кухнях світу. А ще печериці чудово підходять для маринування — цей спосіб приготування дозволяє зберегти їхню свіжість і додати пікантності.

Мариновані печериці — це смачна закуска, яка пасує до святкового столу й щоденного меню, легко готується і довго зберігається. Вони можуть стати як самостійною стравою, так і доповненням до м’ясних, овочевих або сирних нарізок. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "makarchuk_food".

Як смачно замаринувати печериці

Інгредієнти:

  • печериці – 800 г;
  • сіль – 0,5 ч. л.;
  • зелень – за смаком;
  • мед – 1 ч. л.;
  • гірчиця – 0,5 ч. л.;
  • сік лимона – 1 ст. л.;
  • спеції та часник – за бажанням;
  • вода – 150 мл;

Спосіб приготування:

1.Висипати гриби в каструлю, додати 150 мл води та поставити на вогонь.

2.Довести до кипіння та варити під кришкою, поки вони не пустять сік.

3.Зняти кришку і випарувати всю вологу на сильному вогні.

4.До гарячих грибів додати соус і перемішати.

5.Залишити на 1-2 години.

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#Маринад #Печериці #Готуємо вдома