Можно пробовать уже через пару часов: рецепт этих маринованных шампиньонов непременно попросят друзья (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Результат вас точно удивит
Шампиньоны — универсальные грибы, которые жарят, тушат, фаршируют, добавляют в супы, салаты и запеканки. Их мягкий вкус и приятная текстура делают эти грибы излюбленным ингредиентом во многих кухнях мира. А еще шампиньоны отлично подходят для маринования – этот способ приготовления позволяет сохранить их свежесть и придать пикантности.
Маринованные шампиньоны – это вкусная закуска, которая подходит к праздничному столу и ежедневному меню, легко готовится и долго хранится. Они могут стать как самостоятельным блюдом, так и дополнением к мясным, овощным или творожным нарезкам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "makarchuk_food".
Как вкусно замариновать шампиньоны
Ингредиенты:
- шампиньоны – 800 г;
- соль – 0,5 ч. л.;
- зелень – по вкусу;
- мед – 1 ч. л.;
- горчица – 0,5 ч. л.;
- сок лимона – 1 ст. л.;
- специи и чеснок – по желанию;
- вода – 150 мл;
Способ приготовления:
1.Высыпать грибы в кастрюлю, добавить 150 мл воды и поставить на огонь.
2. Довести до кипения и варить под крышкой, пока они не пустят сок.
3.Снять крышку и выпарить всю влагу на сильном огне.
4.К горячим грибам добавить соус и перемешать.
5. Оставить на 1-2 часа.