Укр

Можно пробовать уже через пару часов: рецепт этих маринованных шампиньонов непременно попросят друзья (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Таких вкусных грибов вы точно не пробовали
Таких вкусных грибов вы точно не пробовали. Фото instagram.com

Результат вас точно удивит

Шампиньоны — универсальные грибы, которые жарят, тушат, фаршируют, добавляют в супы, салаты и запеканки. Их мягкий вкус и приятная текстура делают эти грибы излюбленным ингредиентом во многих кухнях мира. А еще шампиньоны отлично подходят для маринования – этот способ приготовления позволяет сохранить их свежесть и придать пикантности.

Маринованные шампиньоны – это вкусная закуска, которая подходит к праздничному столу и ежедневному меню, легко готовится и долго хранится. Они могут стать как самостоятельным блюдом, так и дополнением к мясным, овощным или творожным нарезкам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "makarchuk_food".

Как вкусно замариновать шампиньоны

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 800 г;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • зелень – по вкусу;
  • мед – 1 ч. л.;
  • горчица – 0,5 ч. л.;
  • сок лимона – 1 ст. л.;
  • специи и чеснок – по желанию;
  • вода – 150 мл;

Способ приготовления:

1.Высыпать грибы в кастрюлю, добавить 150 мл воды и поставить на огонь.

2. Довести до кипения и варить под крышкой, пока они не пустят сок.

3.Снять крышку и выпарить всю влагу на сильном огне.

4.К горячим грибам добавить соус и перемешать.

5. Оставить на 1-2 часа.

Теги:
#Маринад #Шампиньоны #Готовим дома