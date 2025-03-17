Можно пробовать уже через пару часов: рецепт этих маринованных шампиньонов непременно попросят друзья (видео)

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Шампиньоны — универсальные грибы, которые жарят, тушат, фаршируют, добавляют в супы, салаты и запеканки. Их мягкий вкус и приятная текстура делают эти грибы излюбленным ингредиентом во многих кухнях мира. А еще шампиньоны отлично подходят для маринования – этот способ приготовления позволяет сохранить их свежесть и придать пикантности.

Маринованные шампиньоны – это вкусная закуска, которая подходит к праздничному столу и ежедневному меню, легко готовится и долго хранится. Они могут стать как самостоятельным блюдом, так и дополнением к мясным, овощным или творожным нарезкам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "makarchuk_food".

Как вкусно замариновать шампиньоны

Ингредиенты:

шампиньоны – 800 г;

соль – 0,5 ч. л.;

зелень – по вкусу;

мед – 1 ч. л.;

горчица – 0,5 ч. л.;

сок лимона – 1 ст. л.;

специи и чеснок – по желанию;

вода – 150 мл;

Способ приготовления:

1.Высыпать грибы в кастрюлю, добавить 150 мл воды и поставить на огонь.

2. Довести до кипения и варить под крышкой, пока они не пустят сок.

3.Снять крышку и выпарить всю влагу на сильном огне.

4.К горячим грибам добавить соус и перемешать.

5. Оставить на 1-2 часа.