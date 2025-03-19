Весняний "крабов'є": як приготувати популярний салат без майонезу (відео)
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Простий, швидкий та смачний
Традиційний салат із крабовими паличками — це класика, яка вже давно зайняла почесне місце на наших столах. Його зазвичай готують із рисом, яйцями, консервованою кукурудзою і, звісно ж, заправляють майонезом.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати весняну версію цього салату — без майонезу, але з не менш яскравим смаком. Соковиті овочі, крабові палички та легка, свіжа заправка зроблять його чудовим вибором для тих, хто прагне залишатися у формі та водночас не відмовляти собі в улюблених поєднаннях. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати салат з крабовими паличками
Інгредієнти:
- крабові палички;
- листя салату;
- свіжі огірки;
- кукурудза;
- огірки;
- яйця варені;
Для заправки:
- білий йогурт;
- сіль;
- гірчиця;
Спосіб приготування:
1.Листя салату довільно нарвати, викласти на тарілку.
2.Крабові палички нарізати кубиками.
3.Огірки нарізати кубиками.
4.Яйця відварити, нарізати кубиками.
5.Змішати інгредієнти, додати кукурудзу.
6.Змішати все для соусу та заправити салат, перемішати.