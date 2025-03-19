Рус

Весняний "крабов'є": як приготувати популярний салат без майонезу (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Для будь-якого свята чи на кожен день
Для будь-якого свята чи на кожен день. Фото instagram.com

Простий, швидкий та смачний

Традиційний салат із крабовими паличками — це класика, яка вже давно зайняла почесне місце на наших столах. Його зазвичай готують із рисом, яйцями, консервованою кукурудзою і, звісно ж, заправляють майонезом.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати весняну версію цього салату — без майонезу, але з не менш яскравим смаком. Соковиті овочі, крабові палички та легка, свіжа заправка зроблять його чудовим вибором для тих, хто прагне залишатися у формі та водночас не відмовляти собі в улюблених поєднаннях. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати салат з крабовими паличками

Інгредієнти:

  • крабові палички;
  • листя салату;
  • свіжі огірки;
  • кукурудза;
  • огірки;
  • яйця варені;

Для заправки:

  • білий йогурт;
  • сіль;
  • гірчиця;

Спосіб приготування:

1.Листя салату довільно нарвати, викласти на тарілку.

2.Крабові палички нарізати кубиками.

3.Огірки нарізати кубиками.

4.Яйця відварити, нарізати кубиками.

5.Змішати інгредієнти, додати кукурудзу.

6.Змішати все для соусу та заправити салат, перемішати.

Теги:
#Салат #Крабові палички #Готуємо вдома