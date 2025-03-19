Весняний "крабов'є": як приготувати популярний салат без майонезу (відео)

Простий, швидкий та смачний

Традиційний салат із крабовими паличками — це класика, яка вже давно зайняла почесне місце на наших столах. Його зазвичай готують із рисом, яйцями, консервованою кукурудзою і, звісно ж, заправляють майонезом.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати весняну версію цього салату — без майонезу, але з не менш яскравим смаком. Соковиті овочі, крабові палички та легка, свіжа заправка зроблять його чудовим вибором для тих, хто прагне залишатися у формі та водночас не відмовляти собі в улюблених поєднаннях. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати салат з крабовими паличками

Інгредієнти:

крабові палички;

листя салату;

свіжі огірки;

кукурудза;

огірки;

яйця варені;

Для заправки:

білий йогурт;

сіль;

гірчиця;

Спосіб приготування:

1.Листя салату довільно нарвати, викласти на тарілку.

2.Крабові палички нарізати кубиками.

3.Огірки нарізати кубиками.

4.Яйця відварити, нарізати кубиками.

5.Змішати інгредієнти, додати кукурудзу.

6.Змішати все для соусу та заправити салат, перемішати.