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Весенний "крабовье": как приготовить популярный салат без майонеза (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Для любого праздника или каждый день
Для любого праздника или каждый день. Фото instagram.com

Простой, быстрый и вкусный

Традиционный салат с крабовыми палочками – это классика, которая уже давно заняла почетное место на наших столах. Его обычно готовят с рисом, яйцами, консервированной кукурузой и, конечно же, заправляют майонезом.

Сегодня мы предлагаем приготовить весеннюю версию этого салата – без майонеза, но с не менее ярким вкусом. Сочные овощи, крабовые палочки и легкая, свежая заправка сделают его отличным выбором для тех, кто стремится оставаться в форме и не отказывать себе в любимых сочетаниях. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить салат с крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • крабовые палочки;
  • листья салата;
  • свежие огурцы;
  • кукуруза;
  • огурцы;
  • яйца вареные;

Для заправки:

  • белый йогурт;
  • соль;
  • горчица;

Способ приготовления:

1.Листья салата произвольно нарвать, выложить на тарелку.

2.Крабовые палочки нарезать кубиками.

3.Огурцы порезать кубиками.

4.Яйца отварить, порезать кубиками.

5.Смешать ингредиенты, добавить кукурузу.

6.Смешать все для соуса и заправить салат, перемешать.

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#Салат #Крабовые палочки #Готовим дома