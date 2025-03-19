Весенний "крабовье": как приготовить популярный салат без майонеза (видео)

Простой, быстрый и вкусный

Традиционный салат с крабовыми палочками – это классика, которая уже давно заняла почетное место на наших столах. Его обычно готовят с рисом, яйцами, консервированной кукурузой и, конечно же, заправляют майонезом.

Сегодня мы предлагаем приготовить весеннюю версию этого салата – без майонеза, но с не менее ярким вкусом. Сочные овощи, крабовые палочки и легкая, свежая заправка сделают его отличным выбором для тех, кто стремится оставаться в форме и не отказывать себе в любимых сочетаниях. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить салат с крабовыми палочками

Ингредиенты:

крабовые палочки;

листья салата;

свежие огурцы;

кукуруза;

огурцы;

яйца вареные;

Для заправки:

белый йогурт;

соль;

горчица;

Способ приготовления:

1.Листья салата произвольно нарвать, выложить на тарелку.

2.Крабовые палочки нарезать кубиками.

3.Огурцы порезать кубиками.

4.Яйца отварить, порезать кубиками.

5.Смешать ингредиенты, добавить кукурузу.

6.Смешать все для соуса и заправить салат, перемешать.