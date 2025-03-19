Весенний "крабовье": как приготовить популярный салат без майонеза (видео)
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Простой, быстрый и вкусный
Традиционный салат с крабовыми палочками – это классика, которая уже давно заняла почетное место на наших столах. Его обычно готовят с рисом, яйцами, консервированной кукурузой и, конечно же, заправляют майонезом.
Сегодня мы предлагаем приготовить весеннюю версию этого салата – без майонеза, но с не менее ярким вкусом. Сочные овощи, крабовые палочки и легкая, свежая заправка сделают его отличным выбором для тех, кто стремится оставаться в форме и не отказывать себе в любимых сочетаниях. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить салат с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- крабовые палочки;
- листья салата;
- свежие огурцы;
- кукуруза;
- огурцы;
- яйца вареные;
Для заправки:
- белый йогурт;
- соль;
- горчица;
Способ приготовления:
1.Листья салата произвольно нарвать, выложить на тарелку.
2.Крабовые палочки нарезать кубиками.
3.Огурцы порезать кубиками.
4.Яйца отварить, порезать кубиками.
5.Смешать ингредиенты, добавить кукурузу.
6.Смешать все для соуса и заправить салат, перемешать.