Десять хвилин - і ситний перекус на столі: як його приготувати з сосисок та лаваша (відео)

Готується швидко, виходить смачно

З лаваша можна приготувати безліч закусок — від ніжних рулетів із сиром та зеленню до хрустких трикутничків із найрізноманітнішою начинкою. Цей універсальний продукт завжди виручає, коли потрібно швидко створити щось смачне до столу чи перекус на ходу. Особливо, якщо під рукою є ще й сосиски — простий, але смачний інгредієнт, який чудово поєднується з лавашем.

Сьогодні ми поділимося рецептом швидкої та апетитної закуски з лаваша та сосисок — вона неодмінно сподобається і дорослим, і дітям, а готувати її легко та весело. А опублікували його на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати закуску з лаваша та сосисок

Інгредієнти:

6 сосисок;

2 листи лаваша;

6 шматочків сиру;

2 ст.л кетчупу;

1 ст. л. американської гірчиці;

2 яйця;

копчена паприка;

сіль, перець;

Спосіб приготування:

1.Лаваш розділити на смужки під розмір сосисок.

2.Кожну смужку змастити соусом з кетчупу та гірчиці.

3.Зверху викласти сир та сосиску.

4.Загорнути начинку у щільний рулет.

5.До яєць додати сіль та спеції, перемішати та занурити в них рулетики.

6.Обсмажити закуску до готовності.