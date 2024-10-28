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Готуються нашвидкуруч та першими розлітаються зі столу: простий рецепт ситної та швидкої страви (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Найсмачніший пиріг із звичайнісіньких продуктів
Найсмачніший пиріг із звичайнісіньких продуктів. Фото 1000.menu

Готується швидко, виходить смачно

Лаваш – чудова основа для створення смачних закусок у формі трубочок з різними начинками, запіканок і навіть десертів. Крім того, з лаваша можна зробити легку закуску зі скумбрією або хрусткі чипси.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачну запіканку з цього продукту з шинкою, зеленню та сиром. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати закуску з лаваша

Інгредієнти:

  • лаваш круглий – 6-8 шт.;
  • шинка – 300 г;
  • яйця – 3 шт.;
  • молоко – 400 мл;
  • сир твердий – 130 г;
  • петрушка;
  • сіль, перець;
  • олія та спеції – за бажанням;

Спосіб приготування:

1.Лаваш загорнути, викласти у форму.

2.Шинку розкласти між лавашем.

3.У мисці змішати яйця з молоком, додати натертий сир і подрібнену петрушку, сіль, перець, перемішати.

4.Цю суміш вилити рівномірно на лаваш і залишити на 10 хвилин. Можна додати ще шматочки вершкового масла.

5.Запікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хвилин.

Теги:
#Закуска #Лаваш #Готуємо вдома