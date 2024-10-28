Готуються нашвидкуруч та першими розлітаються зі столу: простий рецепт ситної та швидкої страви (відео)
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Готується швидко, виходить смачно
Лаваш – чудова основа для створення смачних закусок у формі трубочок з різними начинками, запіканок і навіть десертів. Крім того, з лаваша можна зробити легку закуску зі скумбрією або хрусткі чипси.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачну запіканку з цього продукту з шинкою, зеленню та сиром. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати закуску з лаваша
Інгредієнти:
- лаваш круглий – 6-8 шт.;
- шинка – 300 г;
- яйця – 3 шт.;
- молоко – 400 мл;
- сир твердий – 130 г;
- петрушка;
- сіль, перець;
- олія та спеції – за бажанням;
Спосіб приготування:
1.Лаваш загорнути, викласти у форму.
2.Шинку розкласти між лавашем.
3.У мисці змішати яйця з молоком, додати натертий сир і подрібнену петрушку, сіль, перець, перемішати.
4.Цю суміш вилити рівномірно на лаваш і залишити на 10 хвилин. Можна додати ще шматочки вершкового масла.
5.Запікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хвилин.