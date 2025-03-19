Десять минут – и сытный перекус на столе: как его приготовить из сосисок и лаваша (видео)

Готовится быстро, получается вкусно

Из лаваша можно приготовить множество закусок — от нежных рулетов с сыром и зеленью до хрустящих треугольничков с разной начинкой. Этот универсальный продукт всегда выручает, когда нужно быстро придумать что-нибудь вкусное на стол или перекус на ходу. Особенно, если под рукой есть еще и сосиски – простой, но вкусный ингредиент, прекрасно сочетающийся с лавашем.

Сегодня мы поделимся рецептом быстрой и аппетитной закуски из лаваша и сосисок – она обязательно понравится и взрослым, и детям, а готовить ее легко и весело. А опубликовали его на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить закуску из лаваша и сосисок

Ингредиенты:

6 сосисок;

2 листа лаваша;

6 кусочков сыра;

2 ст.л кетчупа;

1 ст. л. американской горчицы;

2 яйца;

копченая паприка;

соль, перец;

Способ приготовления:

1.Лаваш разделить на полоски под размер сосисок.

2.Каждую полоску смазать соусом из кетчупа и горчицы.

3.Сверху выложить сыр и сосиску.

4.Завернуть начинку в плотный рулет.

5.К яйцам добавить соль и специи, перемешать и погрузить в них рулетики.

6.Обжарить закуску до готовности.