Десять минут – и сытный перекус на столе: как его приготовить из сосисок и лаваша (видео)
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Готовится быстро, получается вкусно
Из лаваша можно приготовить множество закусок — от нежных рулетов с сыром и зеленью до хрустящих треугольничков с разной начинкой. Этот универсальный продукт всегда выручает, когда нужно быстро придумать что-нибудь вкусное на стол или перекус на ходу. Особенно, если под рукой есть еще и сосиски – простой, но вкусный ингредиент, прекрасно сочетающийся с лавашем.
Сегодня мы поделимся рецептом быстрой и аппетитной закуски из лаваша и сосисок – она обязательно понравится и взрослым, и детям, а готовить ее легко и весело. А опубликовали его на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить закуску из лаваша и сосисок
Ингредиенты:
- 6 сосисок;
- 2 листа лаваша;
- 6 кусочков сыра;
- 2 ст.л кетчупа;
- 1 ст. л. американской горчицы;
- 2 яйца;
- копченая паприка;
- соль, перец;
Способ приготовления:
1.Лаваш разделить на полоски под размер сосисок.
2.Каждую полоску смазать соусом из кетчупа и горчицы.
3.Сверху выложить сыр и сосиску.
4.Завернуть начинку в плотный рулет.
5.К яйцам добавить соль и специи, перемешать и погрузить в них рулетики.
6.Обжарить закуску до готовности.