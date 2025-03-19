Укр

Десять минут – и сытный перекус на столе: как его приготовить из сосисок и лаваша (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сытное и питательное блюдо
Сытное и питательное блюдо. Фото instagram.com

Готовится быстро, получается вкусно

Из лаваша можно приготовить множество закусок — от нежных рулетов с сыром и зеленью до хрустящих треугольничков с разной начинкой. Этот универсальный продукт всегда выручает, когда нужно быстро придумать что-нибудь вкусное на стол или перекус на ходу. Особенно, если под рукой есть еще и сосиски – простой, но вкусный ингредиент, прекрасно сочетающийся с лавашем.

Сегодня мы поделимся рецептом быстрой и аппетитной закуски из лаваша и сосисок – она обязательно понравится и взрослым, и детям, а готовить ее легко и весело. А опубликовали его на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить закуску из лаваша и сосисок

Ингредиенты:

  • 6 сосисок;
  • 2 листа лаваша;
  • 6 кусочков сыра;
  • 2 ст.л кетчупа;
  • 1 ст. л. американской горчицы;
  • 2 яйца;
  • копченая паприка;
  • соль, перец;

Способ приготовления:

1.Лаваш разделить на полоски под размер сосисок.

2.Каждую полоску смазать соусом из кетчупа и горчицы.

3.Сверху выложить сыр и сосиску.

4.Завернуть начинку в плотный рулет.

5.К яйцам добавить соль и специи, перемешать и погрузить в них рулетики.

6.Обжарить закуску до готовности.

Теги:
#Сосиски #Закуска #Лаваш #Готовим дома