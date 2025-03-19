Знадобиться лише чотири інгредієнти: рецепт традиційної солодкої грудки на Великдень (відео)

Зможе приготувати кожен

До Великодня, одного з найбільших і найшанованіших свят у нашій культурі, господині готують безліч смачних страв, що стали символами свята. На святковому столі можна побачити не лише кольорові яйця, паски та сирні страви, але й традиційну солодку грудку — смачний десерт, що обов'язково має бути в кожній домівці.

Ця страва поєднує в собі ніжну текстуру сиру, родзинки та аромат ванілі, що створює справжній смак свята. Солодка грудка, з її легким і неперевершеним смаком, чудово доповнює великодні частування, даруючи особливу атмосферу родинного свята. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "emiliya.yevtushenko".

Як приготувати солодку грудку на Великдень

Інгредієнти:

молоко – 1 л;

яйця – 10 шт.;

цукор – 90 г;

ванільний цукор – 10 г;

Спосіб приготування:

1.Окремо розбити яйця.

2.Збити трохи вінчиком.

3.У тепле молоко додати яйця і цукор.

4.Варити на маленькому вогні, поки не почне виділятись сироватка від молока.

5.В окрему глибоку посудину викласти сито, на нього марлю складену у декілька шарів та процідити майбутню грудку.

6.Добре замотати та дати добре піти зайвій рідині.