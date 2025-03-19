Знадобиться лише чотири інгредієнти: рецепт традиційної солодкої грудки на Великдень (відео)
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Зможе приготувати кожен
До Великодня, одного з найбільших і найшанованіших свят у нашій культурі, господині готують безліч смачних страв, що стали символами свята. На святковому столі можна побачити не лише кольорові яйця, паски та сирні страви, але й традиційну солодку грудку — смачний десерт, що обов'язково має бути в кожній домівці.
Ця страва поєднує в собі ніжну текстуру сиру, родзинки та аромат ванілі, що створює справжній смак свята. Солодка грудка, з її легким і неперевершеним смаком, чудово доповнює великодні частування, даруючи особливу атмосферу родинного свята. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "emiliya.yevtushenko".
Як приготувати солодку грудку на Великдень
Інгредієнти:
- молоко – 1 л;
- яйця – 10 шт.;
- цукор – 90 г;
- ванільний цукор – 10 г;
Спосіб приготування:
1.Окремо розбити яйця.
2.Збити трохи вінчиком.
3.У тепле молоко додати яйця і цукор.
4.Варити на маленькому вогні, поки не почне виділятись сироватка від молока.
5.В окрему глибоку посудину викласти сито, на нього марлю складену у декілька шарів та процідити майбутню грудку.
6.Добре замотати та дати добре піти зайвій рідині.