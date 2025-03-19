Понадобится всего четыре ингредиента: рецепт традиционной сладкой грудки на Пасху (видео)

Сможет приготовить каждый

К Пасхе, одному из самых больших и уважаемых праздников в нашей культуре, хозяйки готовят множество вкусных блюд, ставших символами праздника. На праздничном столе можно увидеть не только цветные яйца, куличи и творожные блюда, но и традиционную сладкую грудку — вкусный десерт, который обязательно должен быть в каждом доме.

Это блюдо сочетает в себе нежную сырую текстуру и аромат ванили, что создает настоящий вкус праздника. Сладкая грудка, с ее легким и непревзойденным вкусом, прекрасно дополняет пасхальные угощения, даря особую атмосферу семейного праздника. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "emiliya.yevtushenko".

Как приготовить сладкую грудку на Пасху

Ингредиенты:

молоко – 1 л;

яйца – 10 шт.;

сахар – 90 г;

ванильный сахар – 10 г;

Способ приготовления:

1.Отдельно разбить яйца.

2.Сбить немного венчиком.

3.В теплое молоко добавить яйца и сахар.

4.Варить на маленьком огне, пока не начнет выделяться сыворотка от молока.

5.В отдельный глубокий сосуд выложить сито, на него марлю сложенную в несколько слоев и процедить будущий комок.

6.Хорошо замотать и дать хорошо уйти излишней жидкости.