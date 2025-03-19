Понадобится всего четыре ингредиента: рецепт традиционной сладкой грудки на Пасху (видео)
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Сможет приготовить каждый
К Пасхе, одному из самых больших и уважаемых праздников в нашей культуре, хозяйки готовят множество вкусных блюд, ставших символами праздника. На праздничном столе можно увидеть не только цветные яйца, куличи и творожные блюда, но и традиционную сладкую грудку — вкусный десерт, который обязательно должен быть в каждом доме.
Это блюдо сочетает в себе нежную сырую текстуру и аромат ванили, что создает настоящий вкус праздника. Сладкая грудка, с ее легким и непревзойденным вкусом, прекрасно дополняет пасхальные угощения, даря особую атмосферу семейного праздника. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "emiliya.yevtushenko".
Как приготовить сладкую грудку на Пасху
Ингредиенты:
- молоко – 1 л;
- яйца – 10 шт.;
- сахар – 90 г;
- ванильный сахар – 10 г;
Способ приготовления:
1.Отдельно разбить яйца.
2.Сбить немного венчиком.
3.В теплое молоко добавить яйца и сахар.
4.Варить на маленьком огне, пока не начнет выделяться сыворотка от молока.
5.В отдельный глубокий сосуд выложить сито, на него марлю сложенную в несколько слоев и процедить будущий комок.
6.Хорошо замотать и дать хорошо уйти излишней жидкости.