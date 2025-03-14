Перевірений рецепт волокнистої паски: збережіть його до Великодня (відео)

Чудовий рецепт на Великдень

Великдень не за горами, а отже, потрібно вже потроху збирати рецепти. Ми ділились рецептом класичної паски. Тепер розповімо, як приготувати вершкову її версію, яка виходить фантастично волокниста.

За цим детальним рецептом у вас вийде чудова паска — м’яка, ніжна та волокниста, з насиченим смаком та ароматом. Як її спекти, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка Катерина Тарасенко.

Інгредієнти:

Дріжджі свіжі – 30 г (або сухі – 10 г)

Вода – 50 мл

Вершки (20-33%) – 250 мл

Жовтки – 6 шт

Цукор – 250 г

Ванільний цукор – 2 пакетики

Борошно пшеничне – 700 г

Масло вершкове (м'яке) – 100 г

Сіль – 8 г

Родзинки та журавлина – 250 г

Спосіб приготування:

Розчиніть дріжджі у теплій воді з двома столовими ложками цукру з загальної кількості. Додайте 50 мл теплих вершків та 4 ст. л. борошна. Ретельно перемішайте та залиште в теплому місці на 20 хвилин. Тим часом промийте родзинки та журавлину гарячою водою. Зробіть це кілька разів, щоб видалити жирну плівку. Ретельно просушіть. Для тіста збийте жовтки з цукром та ванільним цукром до світлої маси. Додайте опару та перемішайте. Поступово додайте половину борошна, замішуючи тісто. Додайте м'яке вершкове масло та продовжуйте вимішувати ще 10 хвилин. Додайте сіль, розчинену в невеликій кількості води, та вимішуйте ще 5 хвилин. Додайте родзинки та журавлину, обережно вмішуючи їх в тісто. Перекладіть тісто в змащену олією миску, накрийте плівкою та залиште в теплому місці на 1 годину. Після цього обімніть тісто та залиште ще на 1 годину. Потім ще раз — і залиште на 30 хвилин. Розділіть тісто на 6 частин. Сформуйте з них круглі заготовки та викладіть у форми, наповнюючи їх на 50%. Залиште тісто просто в формах в теплому місці ще на 1,5-2 години — тісто повинне піднятися на 90% форми. Випікайте при 175°C протягом 35-38 хвилин.

Охолодіть паски до кімнатної температури, після цього їх можна буде покрити глазуррю до вашого смаку. Також ми ділились рецептом чудового бананового хліба.