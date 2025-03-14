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Перевірений рецепт волокнистої паски: збережіть його до Великодня (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Дуже ніжна вершкова паска Новина оновлена 14 березня 2025, 16:20
Дуже ніжна вершкова паска. Фото kolizhanka.net.ua

Чудовий рецепт на Великдень

Великдень не за горами, а отже, потрібно вже потроху збирати рецепти. Ми ділились рецептом класичної паски. Тепер розповімо, як приготувати вершкову її версію, яка виходить фантастично волокниста.

За цим детальним рецептом у вас вийде чудова паска — м’яка, ніжна та волокниста, з насиченим смаком та ароматом. Як її спекти, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка Катерина Тарасенко.

Інгредієнти:

  • Дріжджі свіжі – 30 г (або сухі – 10 г)
  • Вода – 50 мл
  • Вершки (20-33%) – 250 мл
  • Жовтки – 6 шт
  • Цукор – 250 г
  • Ванільний цукор – 2 пакетики
  • Борошно пшеничне – 700 г
  • Масло вершкове (м'яке) – 100 г
  • Сіль – 8 г
  • Родзинки та журавлина – 250 г

Спосіб приготування:

  1. Розчиніть дріжджі у теплій воді з двома столовими ложками цукру з загальної кількості. Додайте 50 мл теплих вершків та 4 ст. л. борошна. Ретельно перемішайте та залиште в теплому місці на 20 хвилин.
  2. Тим часом промийте родзинки та журавлину гарячою водою. Зробіть це кілька разів, щоб видалити жирну плівку. Ретельно просушіть.
  3. Для тіста збийте жовтки з цукром та ванільним цукром до світлої маси. Додайте опару та перемішайте. Поступово додайте половину борошна, замішуючи тісто.
  4. Додайте м'яке вершкове масло та продовжуйте вимішувати ще 10 хвилин. Додайте сіль, розчинену в невеликій кількості води, та вимішуйте ще 5 хвилин.
  5. Додайте родзинки та журавлину, обережно вмішуючи їх в тісто. Перекладіть тісто в змащену олією миску, накрийте плівкою та залиште в теплому місці на 1 годину.
  6. Після цього обімніть тісто та залиште ще на 1 годину. Потім ще раз — і залиште на 30 хвилин.
  7. Розділіть тісто на 6 частин. Сформуйте з них круглі заготовки та викладіть у форми, наповнюючи їх на 50%.
  8. Залиште тісто просто в формах в теплому місці ще на 1,5-2 години — тісто повинне піднятися на 90% форми. Випікайте при 175°C протягом 35-38 хвилин.

Охолодіть паски до кімнатної температури, після цього їх можна буде покрити глазуррю до вашого смаку. Також ми ділились рецептом чудового бананового хліба.

Теги:
#Рецепт #Тісто #Великдень #Паска