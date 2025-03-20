Еластична, густа та не кришиться: рецепт ідеальної глазурі для паски (відео)

Рецепт ідеальної глазурі

Скоро Великдень, і господині вже активно збирають рецепти ароматних, пухких пасочок, які стануть окрасою святкового столу. Хтось обирає класику з родзинками, хтось — апельсинову паску з цедрою та ваніллю, а хтось шукає ідеальну пухку випічку на вершках чи згущеному молоці.

Та якою б не була паска, завершальним штрихом завжди є глазур — саме вона надає святкової довершеності. Щоб глазур не кришилась і не розтікалась, варто приготувати її на основі желатину. Така глазур тримається ідеально, має приємний блиск і виглядає, наче з картинки — саме те, що потрібно для досконалих пасочок. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeria_pytel_".

Як приготувати ідеальну глазур

Інгредієнти:

желатин – 5 г;

вода – 20 г;

цукор – 170 г;

вода – 35 г;

лимонний сік – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Желатин залити водою, перемішати та залишити набухнути.

2.До цукру додати воду, лимонний сік і поставити на середній вогонь, довести до кипіння, при цьому помішати, залишити розчинити цукор.

3.У сироп додати желатин і збити міксером. Маса має побіліти та стати густішою.

4.Покрити глазур'ю паски та залишити застигнути.