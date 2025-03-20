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Еластична, густа та не кришиться: рецепт ідеальної глазурі для паски (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Готується легко та не розтікається
Готується легко та не розтікається. Фото instagram.com

Рецепт ідеальної глазурі

Скоро Великдень, і господині вже активно збирають рецепти ароматних, пухких пасочок, які стануть окрасою святкового столу. Хтось обирає класику з родзинками, хтось — апельсинову паску з цедрою та ваніллю, а хтось шукає ідеальну пухку випічку на вершках чи згущеному молоці.

Та якою б не була паска, завершальним штрихом завжди є глазур — саме вона надає святкової довершеності. Щоб глазур не кришилась і не розтікалась, варто приготувати її на основі желатину. Така глазур тримається ідеально, має приємний блиск і виглядає, наче з картинки — саме те, що потрібно для досконалих пасочок. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeria_pytel_".

Як приготувати ідеальну глазур

Інгредієнти:

  • желатин – 5 г;
  • вода – 20 г;
  • цукор – 170 г;
  • вода – 35 г;
  • лимонний сік – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Желатин залити водою, перемішати та залишити набухнути.

2.До цукру додати воду, лимонний сік і поставити на середній вогонь, довести до кипіння, при цьому помішати, залишити розчинити цукор.

3.У сироп додати желатин і збити міксером. Маса має побіліти та стати густішою.

4.Покрити глазур'ю паски та залишити застигнути.

Теги:
#Паска #Глазур #Готуємо вдома