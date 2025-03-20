Эластичная, густая и не крошится: рецепт идеальной глазури для паски (видео)

Рецепт идеальной глазури

Скоро Пасха, и хозяйки уже активно собирают рецепты ароматных, рыхлых пасок, которые станут украшением праздничного стола. Кто-то выбирает классику с изюмом, кто-то — апельсиновую паску с цедрой и ванилью, а кто-то ищет идеальную рыхлую выпечку на сливках или сгущенке.

Но какой бы ни была паска, завершающим штрихом всегда является глазурь — именно он придает праздничное совершенство. Чтобы глазурь не крошилась и не растекалась, следует приготовить ее на основе желатина. Такая глазурь держится идеально, имеет приятный блеск и выглядит, словно из картинки – именно то, что нужно для совершенных пасок. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице"valeria_pytel_".

Как приготовить идеальную глазурь

Ингредиенты:

желатин – 5 г;

вода – 20 г;

сахар – 170 г;

вода – 35 г;

лимонный сок – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Желатин залить водой, перемешать и оставить набухнуть.

2.К сахару добавить воду, лимонный сок и поставить на средний огонь, довести до кипения, при этом помешать, оставить растворить сахар.

3.В сироп добавить желатин и взбить миксером. Масса должна побелеть и стать гуще.

4.Покрыть глазурью куличи и оставить застыть.