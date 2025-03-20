Выходят еще вкусные, чем жареные: каким еще способом приготовить рубленые котлеты (видео)
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Просто находка
Рубленые котлеты – это быстрое, вкусное и любимое многими блюдо, которое обычно готовят на сковороде. Они выручают тогда, когда нужно накормить семью сытно и без лишних хлопот.
Сегодня мы предлагаем немного изменить привычный подход и приготовить эти котлеты в духовке — без лишнего жира, но с тем же насыщенным вкусом. А добавив к мясу кукурузу, помидоры и сметану, получится интересная текстура и приятную сочность. Запеченные рубленые котлеты – это отличный вариант для обеда или ужина, когда хочется чего-нибудь знакомого, но с новой подачей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить запеченные рубленые котлеты
Ингредиенты:
- 500 г филе курицы;
- 1 небольшой помидор;
- 1 яйцо;
- 2 ст. л. консервированной кукурузы;
- 1 ст. л. сметаны;
- сухой чеснок, копченая паприка, соль;
- 40 г муки;
- 100 г сыра;
Способ приготовления:
1.К мелко нарезанному филе курицы добавить нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи.
2.Перемешать до однородности.
3.Выложить котлеты ложкой на застеленный пергаментом противень, сверху посыпать тертым сыром.
4.Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.