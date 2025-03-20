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Выходят еще вкусные, чем жареные: каким еще способом приготовить рубленые котлеты (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Вкусные, сочные, полезные Новость обновлена 20 марта 2025, 17:19
Вкусные, сочные, полезные. Фото instagram.com

Просто находка

Рубленые котлеты – это быстрое, вкусное и любимое многими блюдо, которое обычно готовят на сковороде. Они выручают тогда, когда нужно накормить семью сытно и без лишних хлопот.

Сегодня мы предлагаем немного изменить привычный подход и приготовить эти котлеты в духовке — без лишнего жира, но с тем же насыщенным вкусом. А добавив к мясу кукурузу, помидоры и сметану, получится интересная текстура и приятную сочность. Запеченные рубленые котлеты – это отличный вариант для обеда или ужина, когда хочется чего-нибудь знакомого, но с новой подачей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить запеченные рубленые котлеты

Ингредиенты:

  • 500 г филе курицы;
  • 1 небольшой помидор;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. л. консервированной кукурузы;
  • 1 ст. л. сметаны;
  • сухой чеснок, копченая паприка, соль;
  • 40 г муки;
  • 100 г сыра;

Способ приготовления:

1.К мелко нарезанному филе курицы добавить нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи.

2.Перемешать до однородности.

3.Выложить котлеты ложкой на застеленный пергаментом противень, сверху посыпать тертым сыром.

4.Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Теги:
#Мясо #Котлеты #Готовим дома