Выходят еще вкусные, чем жареные: каким еще способом приготовить рубленые котлеты (видео)

Просто находка

Рубленые котлеты – это быстрое, вкусное и любимое многими блюдо, которое обычно готовят на сковороде. Они выручают тогда, когда нужно накормить семью сытно и без лишних хлопот.

Сегодня мы предлагаем немного изменить привычный подход и приготовить эти котлеты в духовке — без лишнего жира, но с тем же насыщенным вкусом. А добавив к мясу кукурузу, помидоры и сметану, получится интересная текстура и приятную сочность. Запеченные рубленые котлеты – это отличный вариант для обеда или ужина, когда хочется чего-нибудь знакомого, но с новой подачей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить запеченные рубленые котлеты

Ингредиенты:

500 г филе курицы;

1 небольшой помидор;

1 яйцо;

2 ст. л. консервированной кукурузы;

1 ст. л. сметаны;

сухой чеснок, копченая паприка, соль;

40 г муки;

100 г сыра;

Способ приготовления:

1.К мелко нарезанному филе курицы добавить нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи.

2.Перемешать до однородности.

3.Выложить котлеты ложкой на застеленный пергаментом противень, сверху посыпать тертым сыром.

4.Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.