Посипте картоплю цими приправами й відправляйте в духовку: такої смакоти ви ще не їли (відео)
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Готується дуже просто, а виходить дуже смачно
Ароматна, поживна та неймовірно смачна картопля — чудова страва до столу. Вона ідеально підійде як для повсякденного обіду, так і для святкової вечері. А ще це чудовий варіант пісної страви – просто замініть вершкове масло і сир на рослинні альтернативи. Завдяки особливому способу приготування картопля виходить ніжною всередині, з апетитною хрусткою скоринкою зовні.
Рецептом цієї запеченої картоплі поділилась блогерка talli_sun.
Інгредієнти:
- Картопля — 3-4 шт.
- Сіль — 0,5 ч. л
- Сода — 1 ч. л
- Рослинна олія — 3-4 ст. л
- Вершкове масло — 70 г
- Приправи (базилік, тим'ян, орегано) — 1 ст. л
- Сир (Пармезан)
- Зелень (петрушка)
Етапи приготування:
- Картоплю чистимо, нарізаємо середнім кубиком. Викладаємо в каструлю, заливаємо водою, додаємо сіль та соду. Варимо до напівготовності
- Зливаємо воду, струшуємо картоплю в каструлі, щоб вона зверху трохи "розпушилася"
- Викладаємо в форму для запікання, додаємо олію, вершкове масло, приправи. Перемішуємо.
- Ставимо в духовку на 200 градусів і готуємо до скоринки, час від часу перемішуючи.
- Гарячу картоплю посипаємо натертим сиром та зеленню.