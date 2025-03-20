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Посипте картоплю цими приправами й відправляйте в духовку: такої смакоти ви ще не їли (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Запечена картопелька
Запечена картопелька. Фото Колаж "Телеграф"

Готується дуже просто, а виходить дуже смачно

Ароматна, поживна та неймовірно смачна картопля — чудова страва до столу. Вона ідеально підійде як для повсякденного обіду, так і для святкової вечері. А ще це чудовий варіант пісної страви – просто замініть вершкове масло і сир на рослинні альтернативи. Завдяки особливому способу приготування картопля виходить ніжною всередині, з апетитною хрусткою скоринкою зовні.

Рецептом цієї запеченої картоплі поділилась блогерка talli_sun.

Інгредієнти:

  • Картопля — 3-4 шт.
  • Сіль — 0,5 ч. л
  • Сода — 1 ч. л
  • Рослинна олія — 3-4 ст. л
  • Вершкове масло — 70 г
  • Приправи (базилік, тим'ян, орегано) — 1 ст. л
  • Сир (Пармезан)
  • Зелень (петрушка)

Етапи приготування:

  1. Картоплю чистимо, нарізаємо середнім кубиком. Викладаємо в каструлю, заливаємо водою, додаємо сіль та соду. Варимо до напівготовності
  2. Зливаємо воду, струшуємо картоплю в каструлі, щоб вона зверху трохи "розпушилася"
  3. Викладаємо в форму для запікання, додаємо олію, вершкове масло, приправи. Перемішуємо.
  4. Ставимо в духовку на 200 градусів і готуємо до скоринки, час від часу перемішуючи.
  5. Гарячу картоплю посипаємо натертим сиром та зеленню.
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#Рецепти #Картопля