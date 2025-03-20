Посипте картоплю цими приправами й відправляйте в духовку: такої смакоти ви ще не їли (відео)

Готується дуже просто, а виходить дуже смачно

Ароматна, поживна та неймовірно смачна картопля — чудова страва до столу. Вона ідеально підійде як для повсякденного обіду, так і для святкової вечері. А ще це чудовий варіант пісної страви – просто замініть вершкове масло і сир на рослинні альтернативи. Завдяки особливому способу приготування картопля виходить ніжною всередині, з апетитною хрусткою скоринкою зовні.

Рецептом цієї запеченої картоплі поділилась блогерка talli_sun.

Інгредієнти:

Картопля — 3-4 шт.

Сіль — 0,5 ч. л

Сода — 1 ч. л

Рослинна олія — 3-4 ст. л

Вершкове масло — 70 г

Приправи (базилік, тим'ян, орегано) — 1 ст. л

Сир (Пармезан)

Зелень (петрушка)

Етапи приготування: