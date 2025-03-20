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Посыпьте картофель этими приправами и отправляйте в духовку: такой вкуснятины вы еще не ели (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Запеченный картофель
Запеченный картофель. Фото Коллаж "Телеграф"

Готовится очень просто, а получается очень вкусно

Ароматный, питательный и невероятно вкусный картофель — отличное блюдо к столу. Он идеально подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничного ужина. А еще это хороший вариант постного блюда – просто замените сливочное масло и сыр на растительные альтернативы. Благодаря особому способу приготовления картофель получается нежным внутри, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи.

Рецептом этого запеченного картофеля поделилась блогерша talli_sun.

Ингредиенты:

  • Картофель — 3-4 шт.
  • Соль – 0,5 ч.л
  • Сода – 1 ч.л
  • Растительное масло – 3-4 ст.л
  • Сливочное масло — 70 г
  • Приправы (базилик, тимьян, орегано) — 1 ст.л
  • Сыр (Пармезан)
  • Зелень (петрушка)

Этапы приготовления:

  1. Картошку чистим, нарезаем средним кубиком. Выкладываем в кастрюлю, заливаем водой, добавляем соль и соду. Варим до полуготовности.
  2. Сливаем воду, встряхиваем картошку в кастрюле, чтобы она сверху немного "распушилась".
  3. Выкладываем в форму для запекания, добавляем масло, сливочное масло, приправы. Перемешиваем.
  4. Ставим в духовку на 200 градусов и готовим до появления золотистой корочки, время от времени перемешивая.
  5. Горячий картофель посыпаем натертым сыром и зеленью.
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#Рецепты #Картофель