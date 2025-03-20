Посыпьте картофель этими приправами и отправляйте в духовку: такой вкуснятины вы еще не ели (видео)
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Готовится очень просто, а получается очень вкусно
Ароматный, питательный и невероятно вкусный картофель — отличное блюдо к столу. Он идеально подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничного ужина. А еще это хороший вариант постного блюда – просто замените сливочное масло и сыр на растительные альтернативы. Благодаря особому способу приготовления картофель получается нежным внутри, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи.
Рецептом этого запеченного картофеля поделилась блогерша talli_sun.
Ингредиенты:
- Картофель — 3-4 шт.
- Соль – 0,5 ч.л
- Сода – 1 ч.л
- Растительное масло – 3-4 ст.л
- Сливочное масло — 70 г
- Приправы (базилик, тимьян, орегано) — 1 ст.л
- Сыр (Пармезан)
- Зелень (петрушка)
Этапы приготовления:
- Картошку чистим, нарезаем средним кубиком. Выкладываем в кастрюлю, заливаем водой, добавляем соль и соду. Варим до полуготовности.
- Сливаем воду, встряхиваем картошку в кастрюле, чтобы она сверху немного "распушилась".
- Выкладываем в форму для запекания, добавляем масло, сливочное масло, приправы. Перемешиваем.
- Ставим в духовку на 200 градусов и готовим до появления золотистой корочки, время от времени перемешивая.
- Горячий картофель посыпаем натертым сыром и зеленью.