Посыпьте картофель этими приправами и отправляйте в духовку: такой вкуснятины вы еще не ели (видео)

Готовится очень просто, а получается очень вкусно

Ароматный, питательный и невероятно вкусный картофель — отличное блюдо к столу. Он идеально подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничного ужина. А еще это хороший вариант постного блюда – просто замените сливочное масло и сыр на растительные альтернативы. Благодаря особому способу приготовления картофель получается нежным внутри, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи.

Рецептом этого запеченного картофеля поделилась блогерша talli_sun.

Ингредиенты:

Картофель — 3-4 шт.

Соль – 0,5 ч.л

Сода – 1 ч.л

Растительное масло – 3-4 ст.л

Сливочное масло — 70 г

Приправы (базилик, тимьян, орегано) — 1 ст.л

Сыр (Пармезан)

Зелень (петрушка)

Этапы приготовления: