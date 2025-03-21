На свято або кожен день: ці курячі рулетики в беконі стануть чудовим доповненням до гарніру (відео)
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Готуються швидко з мінімуму інгредієнтів
Окрім звичних котлет чи відбивних, із курячого філе можна приготувати ще одну смачну й ефектну страву — рулетики. Вони не лише апетитно виглядають на тарілці, а й дозволяють експериментувати з начинками та додатками.
Один із найапетитніших варіантів — курячі рулетики з беконом. Соковите м’ясо всередині та рум’яна, ароматна скоринка зовні — ідеальне поєднання для ситної вечері або святкового столу. А ще такі рулетики готуються досить просто, але смак і вигляд — на всі сто! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nataliia_zhuk_cooking".
Як приготувати курячі рулетики в беконі
Інгредієнти:
- курячі філе – 2 шт.;
- сіль, перець;
- сир – 100 г;
- морква;
- часник – 2 зуб.;
- сметана – 1 ст. л.;
- сіль;
- вершкове масло – 20 г;
- рослинна олія;
- сир – 50 г;
- зелень – кріп, петрушка;
- вершки – 200 мл;
- борошно – 1 ст. л.;
Спосіб приготування:
1.Курку нарізати на шматочки. Посолити та поперчити з обох боків.
2.Накрити харчовою плівкою та відбити.
3.Натерти на тертці 100 г твердого сиру.
4.Натерти одну середню моркву.
5.Вичавити туди ж два зубчики часнику.
6.Додати столову ложку сметани, посолити за смаком і добре перемішати.
7.На кожен шматочок м’яса викласти трохи м’якого вершкового масла.
8.Рівномірно розподілити його і викласти приготовлену начинку, загорнути в рулетик.
9.Так зробити з усіма шматочками відбитого курячого філе.
10.На сковорідці розтопити 20 г вершкового масла. Додати трохи олії та викласти рулетики.
11.Обсмажити їх з обох боків по 5 хвилин до золотистої скоринки.
12.Після цього забрати їх зі сковорідки, туди налити 200 мл вершків, жирністю 10 %.
13.Додати столову ложку борошна та добре перемішати.
14.Довести до кипіння, викласти ще 50 г натертого твердого сиру та трохи помідорів чері, додати подрібнену зелень.
15.Повернути рулетики на сковорідку та готувати під закритою кришкою 5 хвилин.