На свято або кожен день: ці курячі рулетики в беконі стануть чудовим доповненням до гарніру (відео)

Готуються швидко з мінімуму інгредієнтів

Окрім звичних котлет чи відбивних, із курячого філе можна приготувати ще одну смачну й ефектну страву — рулетики. Вони не лише апетитно виглядають на тарілці, а й дозволяють експериментувати з начинками та додатками.

Один із найапетитніших варіантів — курячі рулетики з беконом. Соковите м’ясо всередині та рум’яна, ароматна скоринка зовні — ідеальне поєднання для ситної вечері або святкового столу. А ще такі рулетики готуються досить просто, але смак і вигляд — на всі сто! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nataliia_zhuk_cooking".

Як приготувати курячі рулетики в беконі

Інгредієнти:

курячі філе – 2 шт.;

сіль, перець;

сир – 100 г;

морква;

часник – 2 зуб.;

сметана – 1 ст. л.;

сіль;

вершкове масло – 20 г;

рослинна олія;

сир – 50 г;

зелень – кріп, петрушка;

вершки – 200 мл;

борошно – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Курку нарізати на шматочки. Посолити та поперчити з обох боків.

2.Накрити харчовою плівкою та відбити.

3.Натерти на тертці 100 г твердого сиру.

4.Натерти одну середню моркву.

5.Вичавити туди ж два зубчики часнику.

6.Додати столову ложку сметани, посолити за смаком і добре перемішати.

7.На кожен шматочок м’яса викласти трохи м’якого вершкового масла.

8.Рівномірно розподілити його і викласти приготовлену начинку, загорнути в рулетик.

9.Так зробити з усіма шматочками відбитого курячого філе.

10.На сковорідці розтопити 20 г вершкового масла. Додати трохи олії та викласти рулетики.

11.Обсмажити їх з обох боків по 5 хвилин до золотистої скоринки.

12.Після цього забрати їх зі сковорідки, туди налити 200 мл вершків, жирністю 10 %.

13.Додати столову ложку борошна та добре перемішати.

14.Довести до кипіння, викласти ще 50 г натертого твердого сиру та трохи помідорів чері, додати подрібнену зелень.

15.Повернути рулетики на сковорідку та готувати під закритою кришкою 5 хвилин.