На праздник или каждый день: эти куриные рулетики в беконе станут отличным дополнением к гарниру (видео)
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Готовятся быстро из минимума ингредиентов
Кроме привычных котлет или отбивных из куриного филе можно приготовить еще одно вкусное и эффектное блюдо — рулетики. Они не только аппетитно смотрятся на тарелке, но позволяют экспериментировать с начинками.
Один из самых аппетитных вариантов – куриные рулетики с беконом. Сочное мясо внутри и румяная, ароматная корочка снаружи – идеальное сочетание для сытного ужина или праздничного стола. А еще такие рулетики готовятся довольно просто, но вкус и вид – на все сто! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nataliia_zhuk_cooking".
Как приготовить куриные рулетики в беконе
Ингредиенты:
- куриные филе – 2 шт.;
- соль, перец;
- сыр – 100 г;
- морковь;
- чеснок – 2 зуб.;
- сметана – 1 ст. л.;
- сливочное масло – 20 г;
- растительное масло;
- зелень – укроп, петрушка;
- сливки – 200 мл;
- мука – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Курицу нарезать на кусочки. Посолить и поперчить с обеих сторон.
2.Накрыть пищевой пленкой и отбить.
3.Натереть на терке 100 г сыра.
4.Натереть одну среднюю морковь.
5. Выжать туда же два зубчика чеснока.
6.Добавить столовую ложку сметаны, посолить по вкусу и хорошо перемешать.
7.На каждый кусочек мяса выложить немного мягкого сливочного масла.
8.Равномерно распределить его и выложить приготовленную начинку, завернуть в рулетик.
9.Так поступить со всеми кусочками отбитого куриного филе.
10.На сковороде растопить 20 г сливочного масла. Добавить немного растительного масла и выложить рулетики.
11.Обжарить их с обеих сторон по 5 минут до золотистой корочки.
12.После этого убрать их из сковородки, туда налить 200 мл сливок, жирностью 10%.
13.Добавить столовую ложку муки и хорошо перемешать.
14.Довести до кипения, выложить еще 50 г натертого сыра и немного помидоров черри, добавить измельченную зелень.
15.Повернуть рулетики на сковороду и готовить под закрытой крышкой 5 минут.