На праздник или каждый день: эти куриные рулетики в беконе станут отличным дополнением к гарниру (видео)

Готовятся быстро из минимума ингредиентов

Кроме привычных котлет или отбивных из куриного филе можно приготовить еще одно вкусное и эффектное блюдо — рулетики. Они не только аппетитно смотрятся на тарелке, но позволяют экспериментировать с начинками.

Один из самых аппетитных вариантов – куриные рулетики с беконом. Сочное мясо внутри и румяная, ароматная корочка снаружи – идеальное сочетание для сытного ужина или праздничного стола. А еще такие рулетики готовятся довольно просто, но вкус и вид – на все сто! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nataliia_zhuk_cooking".

Как приготовить куриные рулетики в беконе

Ингредиенты:

куриные филе – 2 шт.;

соль, перец;

сыр – 100 г;

морковь;

чеснок – 2 зуб.;

сметана – 1 ст. л.;

сливочное масло – 20 г;

растительное масло;

зелень – укроп, петрушка;

сливки – 200 мл;

мука – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Курицу нарезать на кусочки. Посолить и поперчить с обеих сторон.

2.Накрыть пищевой пленкой и отбить.

3.Натереть на терке 100 г сыра.

4.Натереть одну среднюю морковь.

5. Выжать туда же два зубчика чеснока.

6.Добавить столовую ложку сметаны, посолить по вкусу и хорошо перемешать.

7.На каждый кусочек мяса выложить немного мягкого сливочного масла.

8.Равномерно распределить его и выложить приготовленную начинку, завернуть в рулетик.

9.Так поступить со всеми кусочками отбитого куриного филе.

10.На сковороде растопить 20 г сливочного масла. Добавить немного растительного масла и выложить рулетики.

11.Обжарить их с обеих сторон по 5 минут до золотистой корочки.

12.После этого убрать их из сковородки, туда налить 200 мл сливок, жирностью 10%.

13.Добавить столовую ложку муки и хорошо перемешать.

14.Довести до кипения, выложить еще 50 г натертого сыра и немного помидоров черри, добавить измельченную зелень.

15.Повернуть рулетики на сковороду и готовить под закрытой крышкой 5 минут.