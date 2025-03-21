Вийде смачніше, ніж червона риба: так хек ви ще не готували (відео)

Чудовий варіант легкої сімейної вечері

Хек — універсальна риба, яку готують найрізноманітнішими способами: смажать, тушкують, запікають, додають до супів чи рибних котлет. Вона має ніжне м’ясо, приємний смак і чудово поєднується з овочами.

Один із найпростіших і водночас найсмачніших способів приготування — це запекти хек із цибулею та морквою. Така страва виходить соковитою, ароматною й легкозасвоюваною, а овочі додають ніжної солодкості й підкреслюють смак риби. Ідеально підходить як для сімейної вечері, так і для тих, хто віддає перевагу здоровому харчуванню без зайвого жиру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".

Як приготувати хек з овочами

Інгредієнти:

хек – 1 кг;

цибуля – 2 шт.;

морква – 2 шт.;

Інгредієнти для соусу:

майонез – 2 ст. л.;

копчена паприка – 1 ч. л.;

сухий часник – 1 ч. л.;

приправа до риби – 1 ст. л.;

сметана – 2 ст. л.;

гірчиця в зернах – 1 ст. л.;

соєвий соус – 50 мл;

Спосіб приготування:

1.Рибу помити, почистити та нарізати на невеличкі шматочки.

2.Для соусу зʼєднати майонез, копчену паприку, сухий часник, приправу до риби, сметану, гірчицю в зернах та соєвий соус.

3.Все добре перемішати та залити рибку.

4.Тим часом зробити засмажку: цибулю та моркву, обсмажити до золотистого кольору.

5.Викласти на дно форми, потім шматочки риби та залити соусом, що залишився.

6.Накрити фольгою.

7.Готувати 30 хвилин за температури 190 градусах.

8.Потім відкрити фольгу і готувати ще 5 хвилин.

9.Можна їсти і в гарячому і в холодному вигляді.