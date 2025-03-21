Выйдет вкуснее, чем красная рыба: так хек вы еще не готовили (видео)

Прекрасный вариант легкого семейного ужина

Хек — универсальная рыба, которую готовят самыми разными способами: жарят, тушат, запекают, добавляют в супы или рыбные котлеты. Она обладает нежным мясом, приятным вкусом и прекрасно сочетается с овощами.

Один из самых простых и одновременно вкусных способов приготовления – это запечь хек с луком и морковью. Такое блюдо получается сочным, ароматным и легкоусвояемым, а овощи придают нежную сладость и подчеркивают вкус рыбы. Идеально подходит как для семейного ужина, так и для тех, кто предпочитает здоровое питание без лишнего жира. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".

Как приготовить хек с овощами

Ингредиенты:

хек – 1 кг;

лук – 2 шт.;

морковь – 2 шт.;

Ингредиенты для соуса:

майонез – 2 ст. л.;

копченая паприка – 1 ч. л.;

сухой чеснок – 1 ч. л.;

приправа к рыбе – 1 ст. л.;

сметана – 2 ст. л.;

горчица в зернах – 1 ст. л.;

соевый соус – 50 мл;

Способ приготовления:

1.Рыбу помыть, почистить и нарезать на небольшие кусочки.

2.Для соуса соединить майонез, копченую паприку, сухой чеснок, приправу к рыбе, сметану, горчицу в зернах и соевый соус.

3.Все хорошо перемешать и залить рыбку.

4.Между тем сделать зажарку: лук и морковь, обжарить до золотистого цвета.

5.Выложить на дно формы, затем кусочки рыбы и залить оставшимся соусом.

6.Накрыть фольгой.

7.Готовить 30 минут при температуре 190 градусах.

8. Затем открыть фольгу и готовить еще 5 минут.

9.Можно есть и в горячем и в холодном виде.