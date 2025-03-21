Выйдет вкуснее, чем красная рыба: так хек вы еще не готовили (видео)
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Прекрасный вариант легкого семейного ужина
Хек — универсальная рыба, которую готовят самыми разными способами: жарят, тушат, запекают, добавляют в супы или рыбные котлеты. Она обладает нежным мясом, приятным вкусом и прекрасно сочетается с овощами.
Один из самых простых и одновременно вкусных способов приготовления – это запечь хек с луком и морковью. Такое блюдо получается сочным, ароматным и легкоусвояемым, а овощи придают нежную сладость и подчеркивают вкус рыбы. Идеально подходит как для семейного ужина, так и для тех, кто предпочитает здоровое питание без лишнего жира. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".
Как приготовить хек с овощами
Ингредиенты:
- хек – 1 кг;
- лук – 2 шт.;
- морковь – 2 шт.;
Ингредиенты для соуса:
- майонез – 2 ст. л.;
- копченая паприка – 1 ч. л.;
- сухой чеснок – 1 ч. л.;
- приправа к рыбе – 1 ст. л.;
- сметана – 2 ст. л.;
- горчица в зернах – 1 ст. л.;
- соевый соус – 50 мл;
Способ приготовления:
1.Рыбу помыть, почистить и нарезать на небольшие кусочки.
2.Для соуса соединить майонез, копченую паприку, сухой чеснок, приправу к рыбе, сметану, горчицу в зернах и соевый соус.
3.Все хорошо перемешать и залить рыбку.
4.Между тем сделать зажарку: лук и морковь, обжарить до золотистого цвета.
5.Выложить на дно формы, затем кусочки рыбы и залить оставшимся соусом.
6.Накрыть фольгой.
7.Готовить 30 минут при температуре 190 градусах.
8. Затем открыть фольгу и готовить еще 5 минут.
9.Можно есть и в горячем и в холодном виде.