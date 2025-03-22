Пекінська капуста, огірок та яйця: цей салат ви приготуєте за лічені хвилини (відео)

Готується за лічені хвилини

Почався сезон, коли організм сам просить свіжості, вітамінів і зелені. У цей період особливо хочеться легких та яскравих страв, тож на кухні дедалі частіше з’являються салати — з зеленню й апельсинами, буряком та фетою, або просто зі свіжих овочів.

Один із таких простих, але дуже смачних варіантів — салат із пекінської капусти та огірків. Він готується за лічені хвилини, тішить ніжним смаком і ідеально доповнить як буденну страву, так і святковий стіл. Легкий, хрусткий і справді весняний! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати салат з пекінською капустою та огірками

Інгредієнти:

пекінська капуста;

огірок;

шинка;

яйця;

Для заправки:

грецький йогурт;

зелена цибуля;

сіль та перець — за смаком;

Спосіб приготування:

1.Капусту дрібно нарізати.

2.Огірки нарізати кубиками.

3.Яйця відварити, нарізати кубиками.

4.Шинку нарізати кубиками.

5.Змішати все для соусу.

6.Заправити салат соусом, перемішайте – і можна їсти!