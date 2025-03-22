Пекінська капуста, огірок та яйця: цей салат ви приготуєте за лічені хвилини (відео)
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Готується за лічені хвилини
Почався сезон, коли організм сам просить свіжості, вітамінів і зелені. У цей період особливо хочеться легких та яскравих страв, тож на кухні дедалі частіше з’являються салати — з зеленню й апельсинами, буряком та фетою, або просто зі свіжих овочів.
Один із таких простих, але дуже смачних варіантів — салат із пекінської капусти та огірків. Він готується за лічені хвилини, тішить ніжним смаком і ідеально доповнить як буденну страву, так і святковий стіл. Легкий, хрусткий і справді весняний! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".
Як приготувати салат з пекінською капустою та огірками
Інгредієнти:
- пекінська капуста;
- огірок;
- шинка;
- яйця;
Для заправки:
- грецький йогурт;
- зелена цибуля;
- сіль та перець — за смаком;
Спосіб приготування:
1.Капусту дрібно нарізати.
2.Огірки нарізати кубиками.
3.Яйця відварити, нарізати кубиками.
4.Шинку нарізати кубиками.
5.Змішати все для соусу.
6.Заправити салат соусом, перемішайте – і можна їсти!