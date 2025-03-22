Пекинская капуста, огурец и яйца: этот салат вы приготовите в считанные минуты (видео)
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Готовится за считанные минуты
Начался сезон, когда организм сам требует свежести, витаминов и зелени. В этот период особенно хочется легких и ярких блюд, так что на кухне все чаще появляются салаты — с зеленью и апельсинами, свеклой и фетой, или просто из свежих овощей.
Один из таких простых, но очень вкусных вариантов – салат из пекинской капусты и огурцов. Он готовится в считанные минуты, радует нежным вкусом и идеально дополнит как обыденное блюдо, так и праздничный стол. Легкий, хрустящий и впрямь весенний! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить салат с огурцами и пекинской капустой
Ингредиенты:
- пекинская капуста;
- огурец;
- ветчина;
- яйца;
Для заправки:
- греческий йогурт;
- зеленый лук;
- соль и перец — по вкусу;
Способ приготовления:
1.Капусту мелко нарезать.
2.Огурцы порезать кубиками.
3.Яйца отварить, порезать кубиками.
4.Ветчину нарезать кубиками.
5.Смешать все для соуса.
6. Заправить салат соусом, перемешайте – и можно есть!