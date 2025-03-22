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Пекинская капуста, огурец и яйца: этот салат вы приготовите в считанные минуты (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Легкий, весенний, простой
Легкий, весенний, простой. Фото instagram.com

Готовится за считанные минуты

Начался сезон, когда организм сам требует свежести, витаминов и зелени. В этот период особенно хочется легких и ярких блюд, так что на кухне все чаще появляются салаты — с зеленью и апельсинами, свеклой и фетой, или просто из свежих овощей.

Один из таких простых, но очень вкусных вариантов – салат из пекинской капусты и огурцов. Он готовится в считанные минуты, радует нежным вкусом и идеально дополнит как обыденное блюдо, так и праздничный стол. Легкий, хрустящий и впрямь весенний! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить салат с огурцами и пекинской капустой

Ингредиенты:

  • пекинская капуста;
  • огурец;
  • ветчина;
  • яйца;

Для заправки:

  • греческий йогурт;
  • зеленый лук;
  • соль и перец — по вкусу;

Способ приготовления:

1.Капусту мелко нарезать.

2.Огурцы порезать кубиками.

3.Яйца отварить, порезать кубиками.

4.Ветчину нарезать кубиками.

5.Смешать все для соуса.

6. Заправить салат соусом, перемешайте – и можно есть!

Теги:
#Огурцы #Пекинская капуста #Готовим дома #Яйця