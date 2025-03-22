Пекинская капуста, огурец и яйца: этот салат вы приготовите в считанные минуты (видео)

Готовится за считанные минуты

Начался сезон, когда организм сам требует свежести, витаминов и зелени. В этот период особенно хочется легких и ярких блюд, так что на кухне все чаще появляются салаты — с зеленью и апельсинами, свеклой и фетой, или просто из свежих овощей.

Один из таких простых, но очень вкусных вариантов – салат из пекинской капусты и огурцов. Он готовится в считанные минуты, радует нежным вкусом и идеально дополнит как обыденное блюдо, так и праздничный стол. Легкий, хрустящий и впрямь весенний! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить салат с огурцами и пекинской капустой

Ингредиенты:

пекинская капуста;

огурец;

ветчина;

яйца;

Для заправки:

греческий йогурт;

зеленый лук;

соль и перец — по вкусу;

Способ приготовления:

1.Капусту мелко нарезать.

2.Огурцы порезать кубиками.

3.Яйца отварить, порезать кубиками.

4.Ветчину нарезать кубиками.

5.Смешать все для соуса.

6. Заправить салат соусом, перемешайте – и можно есть!