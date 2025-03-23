Готуйте одразу багато: цей ковбасний суп з'їдять разом з тарілками (відео)

Ця поживна страва готується дуже просто

Цей суп – справжня знахідка для тих, хто любить ситні та пікантні страви. Він поєднує в собі насичений смак сервелату, овочів та ароматні спеції. Готується страва досить швидко, а результат перевершить усі очікування.

Завдяки додаванню червоної квасолі, суп стає ще більш поживним та ситним. Він чудово підійде для обіду. Цей суп неодмінно сподобається всім членам вашої родини.

Рецептом поділилась блогерка larisa_shtepa в Instagram.

Інгредієнти:

• 200 г сервелату

• 1 ст. л. рослинної олії

• 1 цибулина

• 3 зубчики часнику

• 1 ч. л. солодкої паприки

• ½ ч. л. копченої або гострої паприки

• ½ ч. л. меленого коріандру

• ¼ ч. л. чорного перцю

• 1 ст. л. томатної пасти

• 1,5 л бульйону або води

• 2 картоплини

• 1 морквина

• 1 гілочка чебрецю

• 1 банка (400 г) червоної консервованої квасолі (рідину злити, квасолю промити)

• Сіль на смак

• Зелень для подачі

Приготування: