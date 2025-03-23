Готовьте сразу много: этот колбасный суп съедят вместе с тарелками (видео)

Это питательное блюдо готовится очень просто

Этот суп – настоящая находка для тех, кто любит сытные и пикантные блюда. Он сочетает в себе насыщенный вкус сервелата, овощей и ароматных специй. Готовится блюдо довольно быстро, а результат превзойдет все ожидания.

Благодаря добавлению красной фасоли суп становится еще более питательным и сытным. Он отлично подойдет для обеда. Этот суп обязательно понравится всем членам вашей семьи.

Рецептом поделилась блогерша larisa_shtepa в Instagram.

Ингредиенты:

• 200 г сервелата

• 1 ст. л. растительного масла

• 1 луковица

• 3 зубчика чеснока

• 1 ч. л. сладкой паприки

• ½ ч. л. копченой или острой паприки

• ½ ч. л. молотого кориандра

• ¼ ч. л. черного перца

• 1 ст. л. томатной пасты

• 1,5 л бульона или воды

• 2 картофелины

• 1 морковь

• 1 веточка тимьяна

• 1 банка (400 г) красной консервированной фасоли (жидкость слить, фасоль промыть)

• Соль по вкусу

• Зелень для подачи

Приготовление: