Готовьте сразу много: этот колбасный суп съедят вместе с тарелками (видео)
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Это питательное блюдо готовится очень просто
Этот суп – настоящая находка для тех, кто любит сытные и пикантные блюда. Он сочетает в себе насыщенный вкус сервелата, овощей и ароматных специй. Готовится блюдо довольно быстро, а результат превзойдет все ожидания.
Благодаря добавлению красной фасоли суп становится еще более питательным и сытным. Он отлично подойдет для обеда. Этот суп обязательно понравится всем членам вашей семьи.
Рецептом поделилась блогерша larisa_shtepa в Instagram.
Ингредиенты:
• 200 г сервелата
• 1 ст. л. растительного масла
• 1 луковица
• 3 зубчика чеснока
• 1 ч. л. сладкой паприки
• ½ ч. л. копченой или острой паприки
• ½ ч. л. молотого кориандра
• ¼ ч. л. черного перца
• 1 ст. л. томатной пасты
• 1,5 л бульона или воды
• 2 картофелины
• 1 морковь
• 1 веточка тимьяна
• 1 банка (400 г) красной консервированной фасоли (жидкость слить, фасоль промыть)
• Соль по вкусу
• Зелень для подачи
Приготовление:
- Разогреваем масло, обжариваем мелко нарезанный лук до прозрачности, добавляем 2 зубчика измельченного чеснока, перемешиваем.
- Добавляем сервелат кубиками, обжариваем до румяной корочки. Всыпаем специи.
- Добавляем томатную пасту, слегка карамелизуем ее, постоянно помешивая.
- Вливаем бульон или воду, добавляем картофель, морковь и тимьян. Варим 10 минут.
- Добавляем промытую фасоль и еще один мелко нарезанный зубчик чеснока. Варим еще 5 минут.
- Приправляем солью и зеленью.