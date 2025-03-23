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Готовьте сразу много: этот колбасный суп съедят вместе с тарелками (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Суп с колбасой и фасолью
Суп с колбасой и фасолью. Фото Коллаж "Телеграф"

Это питательное блюдо готовится очень просто

Этот суп – настоящая находка для тех, кто любит сытные и пикантные блюда. Он сочетает в себе насыщенный вкус сервелата, овощей и ароматных специй. Готовится блюдо довольно быстро, а результат превзойдет все ожидания.

Благодаря добавлению красной фасоли суп становится еще более питательным и сытным. Он отлично подойдет для обеда. Этот суп обязательно понравится всем членам вашей семьи.

Рецептом поделилась блогерша larisa_shtepa в Instagram.

Ингредиенты:

• 200 г сервелата

• 1 ст. л. растительного масла

• 1 луковица

• 3 зубчика чеснока

• 1 ч. л. сладкой паприки

• ½ ч. л. копченой или острой паприки

• ½ ч. л. молотого кориандра

• ¼ ч. л. черного перца

• 1 ст. л. томатной пасты

• 1,5 л бульона или воды

• 2 картофелины

• 1 морковь

• 1 веточка тимьяна

• 1 банка (400 г) красной консервированной фасоли (жидкость слить, фасоль промыть)

• Соль по вкусу

• Зелень для подачи

Приготовление:

  1. Разогреваем масло, обжариваем мелко нарезанный лук до прозрачности, добавляем 2 зубчика измельченного чеснока, перемешиваем.
  2. Добавляем сервелат кубиками, обжариваем до румяной корочки. Всыпаем специи.
  3. Добавляем томатную пасту, слегка карамелизуем ее, постоянно помешивая.
  4. Вливаем бульон или воду, добавляем картофель, морковь и тимьян. Варим 10 минут.
  5. Добавляем промытую фасоль и еще один мелко нарезанный зубчик чеснока. Варим еще 5 минут.
  6. Приправляем солью и зеленью.
Теги:
#Рецепты #Супы #Колбаса #Фасоль #Первые блюда