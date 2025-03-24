Якщо борща вже наїлися — приготуйте цей суп: рецепт страви з сиром та ковбасками (відео)

Ідеальне поєднання інгредієнтів, яке нікого не залишає байдужим

Усі знають такі популярні перші страви, як борщ, розсольник чи звичайний бульйон із вермішеллю — вони давно стали класикою домашньої кухні. Але час від часу хочеться приготувати щось нове, не менш смачне, але з цікавішим смаком і ароматом.

Суп із сиром та ковбасками — саме така страва. Він густий, наваристий і надзвичайно ароматний, а поєднання копчених ковбасок і плавленого сиру створює насичений смак, якому важко встояти. Такий суп швидко готується й чудово смакує у прохолодні дні, даруючи відчуття домашнього затишку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати сирний суп

Інгредієнти:

картопля – 4-5 шт.;

масло;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

ковбаски – 300 г;

часник – 3-4 зуб.;

спеції: сіль, перець, улюблені – за смаком;

плавлений сир – 200 г;

зелень;

Спосіб приготування:

1.Картоплю порізати залити водою і поставити варитися.

2.За цей час на розігріту з маслом сковорідку викласти порізану цибулю.

3.Підсмажити до мʼякості.

4.Викласти порізану моркву, підсмажити разом кілька хвилин. Додати порізані ковбаски, дрібно порізаний часник і, помішуючи, смажити ще кілька хвилин.

5.Викласти засмажку до готової картоплі, проварити 5 хвилин.

6.Додати спеції та плавлений сир.

7.Проварити, помішуючи, до моменту, поки сир не розчиниться.

8.Викласти дрібно посічену зелень та вимкнути.