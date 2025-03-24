Если борща уже наелись – приготовьте этот суп: рецепт блюда с сыром и колбасками (видео)

Идеальное сочетание ингредиентов, которое никого не оставляет равнодушным

Все знают такие популярные первые блюда, как борщ, рассольник или обычный бульон с вермишелью – они давно стали классикой домашней кухни. Но иногда хочется приготовить что-то новое, не менее вкусное, но с более интересным вкусом и ароматом.

Суп с сыром и колбасками – именно такое блюдо. Он густой, наваристый и очень ароматный, а сочетание копченых колбасок и плавленого сыра создает насыщенный вкус, которому трудно устоять. Такой суп быстро готовится и прекрасно вкушает в прохладные дни, даря ощущение домашнего уюта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить сырный суп

Ингредиенты:

картофель – 4-5 шт.;

масло;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

колбаски – 300 г;

чеснок – 3-4 зуб.;

специи: соль, перец, любимые – по вкусу;

плавленый сыр – 200 г;

зелень;

Способ приготовления:

1.Картофель порезать залить водой и поставить вариться.

2.За это время на разогретую с маслом сковороду выложить порезанный лук.

3.Поджарить до мягкости.

4.Выложить порезанную морковь, поджарить вместе несколько минут. Добавить порезанные колбаски, мелко нарезанный чеснок и, помешивая, жарить еще несколько минут.

5.Выложить зажарку до готового картофеля, проварить 5 минут.

6.Добавить специи и плавленый сыр.

7.Проварить, помешивая, до момента, пока сыр не растворится.

8.Выложить мелко нарезанную зелень и выключить.