Приготує навіть новачок: такі пиріжки з капустою з'їдять до останньої крихти (відео)

Можна подавати до перших страв, бульйону

Пиріжки — одна з найулюбленіших страв у багатьох родинах. Їх готують із різноманітними начинками: картоплею, м’ясом, грибами, капустою, рисом чи фруктами. Не менш різноманітним буває й тісто — дріжджове, листкове, пісочне або на кефірі.

А сьогодні ми пропонуємо спробувати оригінальний варіант — пиріжки з капустою на основі кисломолочного сиру. Завдяки сиру тісто виходить ніжним, м’яким і водночас розсипчастим, а поєднання з ароматною капустяною начинкою робить ці пиріжки справжнім домашнім делікатесом. Вони смакують чудово як теплими, так і холодними, тож ідеально підходять для перекусу чи сімейного чаювання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати пиріжки з капустою

Інгредієнти:

сир кисломолочний – 200 г;

борошно – 250 г;

яйця – 2 шт.;

сіль, трохи цукру;

розпушувач – 1 ч. л.;

олія – 30 г;

будь-яка начинка – приблизно 500 г;

Спосіб приготування:

1.Для приготування тіста разом змішати яйця з сіллю, сиром, борошном, олією та розпушувачем.

2.Замісити м'яке тісто, що злегка липне до рук.

3.Розділити тісто на 10 частин та руками сформувати плескач та викласти начинку.

4.Зліпити пиріжки, як вареник.

5.Обсмажити з двох боків на сковороді з олією.