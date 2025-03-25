Приготує навіть новачок: такі пиріжки з капустою з'їдять до останньої крихти (відео)
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Можна подавати до перших страв, бульйону
Пиріжки — одна з найулюбленіших страв у багатьох родинах. Їх готують із різноманітними начинками: картоплею, м’ясом, грибами, капустою, рисом чи фруктами. Не менш різноманітним буває й тісто — дріжджове, листкове, пісочне або на кефірі.
А сьогодні ми пропонуємо спробувати оригінальний варіант — пиріжки з капустою на основі кисломолочного сиру. Завдяки сиру тісто виходить ніжним, м’яким і водночас розсипчастим, а поєднання з ароматною капустяною начинкою робить ці пиріжки справжнім домашнім делікатесом. Вони смакують чудово як теплими, так і холодними, тож ідеально підходять для перекусу чи сімейного чаювання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".
Як приготувати пиріжки з капустою
Інгредієнти:
- сир кисломолочний – 200 г;
- борошно – 250 г;
- яйця – 2 шт.;
- сіль, трохи цукру;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- олія – 30 г;
- будь-яка начинка – приблизно 500 г;
Спосіб приготування:
1.Для приготування тіста разом змішати яйця з сіллю, сиром, борошном, олією та розпушувачем.
2.Замісити м'яке тісто, що злегка липне до рук.
3.Розділити тісто на 10 частин та руками сформувати плескач та викласти начинку.
4.Зліпити пиріжки, як вареник.
5.Обсмажити з двох боків на сковороді з олією.