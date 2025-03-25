Приготовит даже новичок: такие пирожки с капустой съедят до последней крошки (видео)
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Можно подавать к первым блюдам, бульону
Пирожки – одно из самых любимых блюд во многих семьях. Их готовят с разнообразными начинками: картофелем, мясом, грибами, капустой, рисом или фруктами. Не менее разнообразным бывает и тесто – дрожжевое, слоеное, песочное или на кефире.
А сегодня мы предлагаем попробовать оригинальный вариант – пирожки с капустой на основе творога. Благодаря сыру тесто получается нежным, мягким и одновременно рассыпчатым, а сочетание с ароматной капустной начинкой делает эти пирожки настоящим домашним деликатесом. Они вкусные как теплыми, так и холодными, поэтому идеально подходят для перекуса или семейного чаепития. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".
Как приготовить пирожки с капустой
Ингредиенты:
- творог – 200 г;
- мука – 250 г;
- яйца – 2 шт.;
- соль, немного сахара;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- масло – 30 г;
- любая начинка – примерно 500 г;
Способ приготовления:
1.Для приготовления теста вместе смешать яйца с солью, сыром, мукой, растительным маслом и разрыхлителем.
2.Замесить слегка прилипающее к рукам мягкое тесто.
3.Разделить тесто на 10 частей и руками сформовать коржик и выложить начинку.
4.Слепить пирожки, как вареник.
5.Обжарить с двух сторон на сковороде с растительным маслом.