Приготовит даже новичок: такие пирожки с капустой съедят до последней крошки (видео)

Можно подавать к первым блюдам, бульону

Пирожки – одно из самых любимых блюд во многих семьях. Их готовят с разнообразными начинками: картофелем, мясом, грибами, капустой, рисом или фруктами. Не менее разнообразным бывает и тесто – дрожжевое, слоеное, песочное или на кефире.

А сегодня мы предлагаем попробовать оригинальный вариант – пирожки с капустой на основе творога. Благодаря сыру тесто получается нежным, мягким и одновременно рассыпчатым, а сочетание с ароматной капустной начинкой делает эти пирожки настоящим домашним деликатесом. Они вкусные как теплыми, так и холодными, поэтому идеально подходят для перекуса или семейного чаепития. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить пирожки с капустой

Ингредиенты:

творог – 200 г;

мука – 250 г;

яйца – 2 шт.;

соль, немного сахара;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

масло – 30 г;

любая начинка – примерно 500 г;

Способ приготовления:

1.Для приготовления теста вместе смешать яйца с солью, сыром, мукой, растительным маслом и разрыхлителем.

2.Замесить слегка прилипающее к рукам мягкое тесто.

3.Разделить тесто на 10 частей и руками сформовать коржик и выложить начинку.

4.Слепить пирожки, как вареник.

5.Обжарить с двух сторон на сковороде с растительным маслом.