Легкий обід за 10 хвилин: смачний салат з простих продуктів, які є в кожному холодильнику

Готується швидко, а результат – страва, яка сподобається всій родині

Іноді на обід хочеться з’їсти якийсь смачний салат, який легко приготувати. Серед таких страв особливе місце посідають салати з молодої капусти — вони не лише корисні, а й неймовірно смачні, адже молода капуста має ніжний смак і соковиту текстуру, яка додає стравам особливої легкості.

Цей салат — знахідка для тих, хто цінує домашню їжу, але не хоче довго готувати. Поєднання хрусткої молодої капусти, апетитної напівкопченої ковбаси, свіжих огірків та інших інгредієнтів створює неперевершену композицію смаків, яка порадує і дорослих, і дітей. Рецептом поділилась блогерка yulia_smachno_tyt.

Інгредієнти:

Капуста молода — 300 г;

Ковбаса напівкопчена — 150 г;

Свіжий огірок — 1-2 шт.;

Консервована кукурудза — 0,5 банки;

Сухарики — 70 г;

Зелена цибуля — за смаком;

Майонез "Провансаль" — за смаком.

Приготування: