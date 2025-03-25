Легкий обід за 10 хвилин: смачний салат з простих продуктів, які є в кожному холодильнику
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Готується швидко, а результат – страва, яка сподобається всій родині
Іноді на обід хочеться з’їсти якийсь смачний салат, який легко приготувати. Серед таких страв особливе місце посідають салати з молодої капусти — вони не лише корисні, а й неймовірно смачні, адже молода капуста має ніжний смак і соковиту текстуру, яка додає стравам особливої легкості.
Цей салат — знахідка для тих, хто цінує домашню їжу, але не хоче довго готувати. Поєднання хрусткої молодої капусти, апетитної напівкопченої ковбаси, свіжих огірків та інших інгредієнтів створює неперевершену композицію смаків, яка порадує і дорослих, і дітей. Рецептом поділилась блогерка yulia_smachno_tyt.
Інгредієнти:
Капуста молода — 300 г;
Ковбаса напівкопчена — 150 г;
Свіжий огірок — 1-2 шт.;
Консервована кукурудза — 0,5 банки;
Сухарики — 70 г;
Зелена цибуля — за смаком;
Майонез "Провансаль" — за смаком.
Приготування:
- Капусту нашаткувати, ковбасу та огірки нарізати соломкою або кружечками, зелень дрібно нарізати.
- У великій мисці поєднати всі інгредієнти, заправити майонезом та добре перемішати.