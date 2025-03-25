Легкий обед за 10 минут: вкусный салат из простых продуктов, которые есть в каждом холодильнике

Готовится быстро, а результат – блюдо, которое понравится всей семье

Иногда на обед хочется съесть какой-нибудь вкусный салат, который легко приготовить. Среди таких блюд особое место занимают салаты из молодой капусты — они не только полезны, но и невероятно вкусны, ведь у молодой капусты нежный вкус и сочная текстура, которая придает блюдам особую легкость.

Этот салат – находка для тех, кто ценит домашнюю еду, но не хочет долго готовить. Сочетание хрустящей молодой капусты, аппетитной полукопченой колбасы, свежих огурцов и других ингредиентов создает непревзойденную композицию вкусов, которая понравится и взрослым, и детям. Рецептом поделилась блогерша yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты:

Капуста молодая – 300 г;

Колбаса полукопченая – 150 г;

Свежий огурец – 1-2 шт.;

Консервированная кукуруза – 0,5 банка;

Сухарики – 70 г;

Зеленый лук – по вкусу;

Майонез "Провансаль" — по вкусу.

Приготовление: