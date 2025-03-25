Легкий обед за 10 минут: вкусный салат из простых продуктов, которые есть в каждом холодильнике
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Готовится быстро, а результат – блюдо, которое понравится всей семье
Иногда на обед хочется съесть какой-нибудь вкусный салат, который легко приготовить. Среди таких блюд особое место занимают салаты из молодой капусты — они не только полезны, но и невероятно вкусны, ведь у молодой капусты нежный вкус и сочная текстура, которая придает блюдам особую легкость.
Этот салат – находка для тех, кто ценит домашнюю еду, но не хочет долго готовить. Сочетание хрустящей молодой капусты, аппетитной полукопченой колбасы, свежих огурцов и других ингредиентов создает непревзойденную композицию вкусов, которая понравится и взрослым, и детям. Рецептом поделилась блогерша yulia_smachno_tyt.
Ингредиенты:
Капуста молодая – 300 г;
Колбаса полукопченая – 150 г;
Свежий огурец – 1-2 шт.;
Консервированная кукуруза – 0,5 банка;
Сухарики – 70 г;
Зеленый лук – по вкусу;
Майонез "Провансаль" — по вкусу.
Приготовление:
- Капусту нашинковать, колбасу и огурцы нарезать соломкой или кружочками, зелень мелко нарезать.
- В большой миске соединить все ингредиенты, заправить майонезом и перемешать.