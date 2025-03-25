Кремовий суп з ковбасками: швидкий рецепт поживної страви (відео)

Рідні з'їдять цей суп разом з тарілками

Суп з мисливськими ковбасками – це справжня знахідка для тих, хто любить ситні, ароматні та прості у приготуванні страви. Цей рецепт не потребує екзотичних інгредієнтів чи складних кулінарних технік, що робить його доступним навіть для початківців, але водночас він вражає своєю глибиною смаку та апетитним ароматом.

Такий суп захочеться готувати знову і знову. Рецептом страви поділилась блогерка lilika_cooking.

Інгредієнти:

5-6 картоплин

300 г мисливських ковбасок

1 цибулина

мікс овочів

3 плавлені сирки

сіль, перець

зелень

Приготування: