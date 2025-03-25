Кремовый суп с колбасками: быстрый рецепт питательного блюда (видео)
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Родные съедят этот суп вместе с тарелками
Суп с охотничьими колбасками – настоящая находка для тех, кто любит сытные, ароматные и простые в приготовлении блюда. Этот рецепт не требует экзотических ингредиентов или сложных кулинарных техник, что делает его доступным даже для начинающих, но одновременно поражает своей глубиной вкуса и аппетитным ароматом.
Такой суп захочется готовить снова и снова. Рецептом блюда поделилась блогерша lilika_cooking.
Ингредиенты:
- 5-6 картофелин
- 300 г охотничьих колбасок
- 1 луковица
- микс овощей
- 3 плавленых сырка
- соль, перец
- зелень
Приготовление:
- Ставим варить картофель в подсоленную воду.
- Тем временем обжариваем лук до мягкости. Добавляем нарезанные охотничьи колбаски, обжариваем 3 минутки.
- К картофелю отправляем зажарку и овощи, подсаливаем, перчим, мешаем и варим еще 7 минут.
- Затем добавляем натертые плавленые сырки, мешаем до растворения сырков, провариваем. Добавляем зелень и готово.