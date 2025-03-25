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Кремовый суп с колбасками: быстрый рецепт питательного блюда (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Необычайно вкусный суп
Необычайно вкусный суп. Фото Instagram/lilika_cooking, коллаж "Телеграф"

Родные съедят этот суп вместе с тарелками

Суп с охотничьими колбасками – настоящая находка для тех, кто любит сытные, ароматные и простые в приготовлении блюда. Этот рецепт не требует экзотических ингредиентов или сложных кулинарных техник, что делает его доступным даже для начинающих, но одновременно поражает своей глубиной вкуса и аппетитным ароматом.

Такой суп захочется готовить снова и снова. Рецептом блюда поделилась блогерша lilika_cooking.

Ингредиенты:

  • 5-6 картофелин
  • 300 г охотничьих колбасок
  • 1 луковица
  • микс овощей
  • 3 плавленых сырка
  • соль, перец
  • зелень

Приготовление:

  1. Ставим варить картофель в подсоленную воду.
  2. Тем временем обжариваем лук до мягкости. Добавляем нарезанные охотничьи колбаски, обжариваем 3 минутки.
  3. К картофелю отправляем зажарку и овощи, подсаливаем, перчим, мешаем и варим еще 7 минут.
  4. Затем добавляем натертые плавленые сырки, мешаем до растворения сырков, провариваем. Добавляем зелень и готово.
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#Рецепты #Супы #Первые блюда