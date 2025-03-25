Кремовый суп с колбасками: быстрый рецепт питательного блюда (видео)

Родные съедят этот суп вместе с тарелками

Суп с охотничьими колбасками – настоящая находка для тех, кто любит сытные, ароматные и простые в приготовлении блюда. Этот рецепт не требует экзотических ингредиентов или сложных кулинарных техник, что делает его доступным даже для начинающих, но одновременно поражает своей глубиной вкуса и аппетитным ароматом.

Такой суп захочется готовить снова и снова. Рецептом блюда поделилась блогерша lilika_cooking.

Ингредиенты:

5-6 картофелин

300 г охотничьих колбасок

1 луковица

микс овощей

3 плавленых сырка

соль, перец

зелень

Приготовление: