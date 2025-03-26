Такий хліб ви точно не куштували: як його приготувати з… броколі (відео)

Таким хлібом ви точно здивуєте близьких

Домашній хліб – це завжди затишок і аромат свіжої випічки. Якщо ви вже пробували пекти класичний хліб, чому б не поекспериментувати з його варіаціями?

Хліб із броколі – це незвичайний, корисний і дуже смачний варіант. Він виходить м’яким, з ніжним зеленим відтінком і легким овочевим ароматом. Такий хліб чудово підходить для сендвічів, як доповнення до супів або просто з вершковим маслом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alinaumami".

Як приготувати хліб з броколі

Інгредієнти:

250 г броколі;

3-4 яйця;

1 ч. л розпушувача з гіркою;

сіль, перець;

оливкова олія;

120 г борошна;

Спосіб приготування:

1.Броколі викласти у блендер, додати яйця, оливкову олію, перебити.

2.Після цього в цю масу додати борошно, розпушувач, перемішати.

3.Викласти тісто у форму для запікання та запікати у духовці 35-40 хвилин ха температури 190°С.