Такий хліб ви точно не куштували: як його приготувати з… броколі (відео)
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Таким хлібом ви точно здивуєте близьких
Домашній хліб – це завжди затишок і аромат свіжої випічки. Якщо ви вже пробували пекти класичний хліб, чому б не поекспериментувати з його варіаціями?
Хліб із броколі – це незвичайний, корисний і дуже смачний варіант. Він виходить м’яким, з ніжним зеленим відтінком і легким овочевим ароматом. Такий хліб чудово підходить для сендвічів, як доповнення до супів або просто з вершковим маслом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alinaumami".
Як приготувати хліб з броколі
Інгредієнти:
- 250 г броколі;
- 3-4 яйця;
- 1 ч. л розпушувача з гіркою;
- сіль, перець;
- оливкова олія;
- 120 г борошна;
Спосіб приготування:
1.Броколі викласти у блендер, додати яйця, оливкову олію, перебити.
2.Після цього в цю масу додати борошно, розпушувач, перемішати.
3.Викласти тісто у форму для запікання та запікати у духовці 35-40 хвилин ха температури 190°С.