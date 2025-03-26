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Такой хлеб вы точно не пробовали: как его приготовить из… брокколи (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Очень вкусно, просто, ароматно
Очень вкусно, просто, ароматно. Фото instagram.com

Таким хлебом вы точно удивите близких

Домашний хлеб – всегда уют и аромат свежей выпечки. Если вы уже пробовали печь классический хлеб, почему бы не поэкспериментировать с его вариациями?

Хлеб из брокколи – это необычный, полезный и вкусный вариант. Он выходит мягким, с нежным зеленым оттенком и легким овощным ароматом. Такой хлеб отлично подходит для сэндвичей, как дополнение к супам или просто со сливочным маслом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alinaumami".

Как приготовить хлеб из брокколи

Ингредиенты:

  • 250 г брокколи;
  • 3-4 яйца;
  • 1 ч. л разрыхлителя с горкой;
  • соль, перец;
  • оливковое масло;
  • 120 г муки;

Способ приготовления:

1.Броколи выложить в блендер, добавить яйца, оливковое масло, перебить.

2.После этого в эту массу добавить муку, разрыхлитель, перемешать.

3.Выложить тесто в форму для запекания и запекать в духовке 35-40 минут на температуре 190°С.

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#Хлеб #Готовим дома #Броколі