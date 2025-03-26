Такой хлеб вы точно не пробовали: как его приготовить из… брокколи (видео)

Таким хлебом вы точно удивите близких

Домашний хлеб – всегда уют и аромат свежей выпечки. Если вы уже пробовали печь классический хлеб, почему бы не поэкспериментировать с его вариациями?

Хлеб из брокколи – это необычный, полезный и вкусный вариант. Он выходит мягким, с нежным зеленым оттенком и легким овощным ароматом. Такой хлеб отлично подходит для сэндвичей, как дополнение к супам или просто со сливочным маслом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alinaumami".

Как приготовить хлеб из брокколи

Ингредиенты:

250 г брокколи;

3-4 яйца;

1 ч. л разрыхлителя с горкой;

соль, перец;

оливковое масло;

120 г муки;

Способ приготовления:

1.Броколи выложить в блендер, добавить яйца, оливковое масло, перебить.

2.После этого в эту массу добавить муку, разрыхлитель, перемешать.

3.Выложить тесто в форму для запекания и запекать в духовке 35-40 минут на температуре 190°С.