Такой хлеб вы точно не пробовали: как его приготовить из… брокколи (видео)
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Таким хлебом вы точно удивите близких
Домашний хлеб – всегда уют и аромат свежей выпечки. Если вы уже пробовали печь классический хлеб, почему бы не поэкспериментировать с его вариациями?
Хлеб из брокколи – это необычный, полезный и вкусный вариант. Он выходит мягким, с нежным зеленым оттенком и легким овощным ароматом. Такой хлеб отлично подходит для сэндвичей, как дополнение к супам или просто со сливочным маслом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alinaumami".
Как приготовить хлеб из брокколи
Ингредиенты:
- 250 г брокколи;
- 3-4 яйца;
- 1 ч. л разрыхлителя с горкой;
- соль, перец;
- оливковое масло;
- 120 г муки;
Способ приготовления:
1.Броколи выложить в блендер, добавить яйца, оливковое масло, перебить.
2.После этого в эту массу добавить муку, разрыхлитель, перемешать.
3.Выложить тесто в форму для запекания и запекать в духовке 35-40 минут на температуре 190°С.