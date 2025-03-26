Ця закуска зникне зі столу в першу чергу: рецепт найсмачнішої намазки з тунця (відео)
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Поєднання простих інгредієнтів створює справжній вибух смаку
Святковий стіл не обходиться без бутербродів. Якщо ви не знаєте, яку закуску приготувати, спробуйте цю намазку з тунцем. Ця страва поєднує в собі простоту приготування та вишуканий смак, який обов’язково сподобається вашим гостям. Також ця намазка підійде для повсякденних бутербродів або пікніка.
Рецептом поділилася блогерка foodblog_kristi.
Інгредієнти:
Консервований тунець — 1 банка
Варена морква — 1 шт.
Плавлені сирки — 2 шт.
Варені яйця — 2 шт.
Кріп, петрушка, зелена цибуля
Майонез
Сіль
Чорний перець — на смак
Приготування:
- Відваріть моркву до м’якості, очистіть і натріть на терці.
- Злийте масло з консервованого тунця, викладіть рибу в миску і роздавіть виделкою. Додайте натерту моркву.
- Натріть плавлені сирки на дрібній тертці.
- Відваріть яйця круто, остудіть, очистіть і натріть білки та жовтки окремо на дрібній тертці.
- Для пікантності можна додати дрібно нарізану зелену цибулю або часник.
- Дрібно наріжте свіжу зелень (наприклад, кріп чи петрушку) та додайте до суміші тунця, моркви та сиру.
- Приправте сіллю, перцем та майонезом.
- Ретельно перемішайте усі інгредієнти.
- Намажте отриману суміш на скибочки багета або свіжого хліба і прикрасьте гілочкою кропу.