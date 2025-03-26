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Ця закуска зникне зі столу в першу чергу: рецепт найсмачнішої намазки з тунця (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Намазка з тунцем
Намазка з тунцем. Фото Колаж "Телеграфу"

Поєднання простих інгредієнтів створює справжній вибух смаку

Святковий стіл не обходиться без бутербродів. Якщо ви не знаєте, яку закуску приготувати, спробуйте цю намазку з тунцем. Ця страва поєднує в собі простоту приготування та вишуканий смак, який обов’язково сподобається вашим гостям. Також ця намазка підійде для повсякденних бутербродів або пікніка.

Рецептом поділилася блогерка foodblog_kristi.

Інгредієнти:

Консервований тунець — 1 банка

Варена морква — 1 шт.

Плавлені сирки — 2 шт.

Варені яйця — 2 шт.

Кріп, петрушка, зелена цибуля

Майонез

Сіль

Чорний перець — на смак

Приготування:

  1. Відваріть моркву до м’якості, очистіть і натріть на терці.
  2. Злийте масло з консервованого тунця, викладіть рибу в миску і роздавіть виделкою. Додайте натерту моркву.
  3. Натріть плавлені сирки на дрібній тертці.
  4. Відваріть яйця круто, остудіть, очистіть і натріть білки та жовтки окремо на дрібній тертці.
  5. Для пікантності можна додати дрібно нарізану зелену цибулю або часник.
  6. Дрібно наріжте свіжу зелень (наприклад, кріп чи петрушку) та додайте до суміші тунця, моркви та сиру.
  7. Приправте сіллю, перцем та майонезом.
  8. Ретельно перемішайте усі інгредієнти.
  9. Намажте отриману суміш на скибочки багета або свіжого хліба і прикрасьте гілочкою кропу.
Теги:
#Рецепти #Закуски #Тунець #Бутерброди