Ця закуска зникне зі столу в першу чергу: рецепт найсмачнішої намазки з тунця (відео)

Поєднання простих інгредієнтів створює справжній вибух смаку

Святковий стіл не обходиться без бутербродів. Якщо ви не знаєте, яку закуску приготувати, спробуйте цю намазку з тунцем. Ця страва поєднує в собі простоту приготування та вишуканий смак, який обов’язково сподобається вашим гостям. Також ця намазка підійде для повсякденних бутербродів або пікніка.

Рецептом поділилася блогерка foodblog_kristi.

Інгредієнти:

Консервований тунець — 1 банка

Варена морква — 1 шт.

Плавлені сирки — 2 шт.

Варені яйця — 2 шт.

Кріп, петрушка, зелена цибуля

Майонез

Сіль

Чорний перець — на смак

Приготування: