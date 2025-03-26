Эта закуска исчезнет со стола в первую очередь: рецепт вкуснейшей намазки из тунца (видео)
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Сочетание простых ингредиентов создает настоящий взрыв вкуса
Праздничный стол не обходится без бутербродов. Если вы не знаете какую закуску приготовить, попробуйте эту намазку с тунцом. Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления и изысканный вкус, который обязательно понравится вашим гостям. Также эта намазка подойдет и для повседневных бутербродов или пикника.
Рецептом поделилась блогерша foodblog_kristi.
Ингредиенты:
Консервированный тунец — 1 банка
Вареная морковь — 1 шт
Плавленые сырки — 2 шт
Вареные яйца — 2 шт
Укроп, петрушка, зеленый лук
Майонез
Соль
Черный перец — по вкусу
Приготовление:
- Отварите морковь до мягкости, очистите и натрите на крупной тёрке.
- Слейте масло из консервированного тунца, выложите рыбу в миску и раздавите вилкой. Добавьте натёртую морковь.
- Натрите плавленые сырки на мелкой тёрке.
- Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и натрите белки и желтки по отдельности на мелкой тёрке.
- Для пикантности можно добавить мелко нарезанный зелёный лук или чеснок.
- Мелко нарежьте свежую зелень (например, укроп или петрушку) и добавьте к смеси тунца, моркови и сыра.
- Приправьте солью, перцем и майонезом.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Намажьте полученную смесь на ломтики багета или свежего хлеба и украсьте веточкой укропа.