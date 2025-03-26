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Эта закуска исчезнет со стола в первую очередь: рецепт вкуснейшей намазки из тунца (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Намазка с тунцом
Намазка с тунцом. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сочетание простых ингредиентов создает настоящий взрыв вкуса

Праздничный стол не обходится без бутербродов. Если вы не знаете какую закуску приготовить, попробуйте эту намазку с тунцом. Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления и изысканный вкус, который обязательно понравится вашим гостям. Также эта намазка подойдет и для повседневных бутербродов или пикника.

Рецептом поделилась блогерша foodblog_kristi.

Ингредиенты:

Консервированный тунец — 1 банка

Вареная морковь — 1 шт

Плавленые сырки — 2 шт

Вареные яйца — 2 шт

Укроп, петрушка, зеленый лук

Майонез

Соль

Черный перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите морковь до мягкости, очистите и натрите на крупной тёрке.
  2. Слейте масло из консервированного тунца, выложите рыбу в миску и раздавите вилкой. Добавьте натёртую морковь.
  3. Натрите плавленые сырки на мелкой тёрке.
  4. Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и натрите белки и желтки по отдельности на мелкой тёрке.
  5. Для пикантности можно добавить мелко нарезанный зелёный лук или чеснок.
  6. Мелко нарежьте свежую зелень (например, укроп или петрушку) и добавьте к смеси тунца, моркови и сыра.
  7. Приправьте солью, перцем и майонезом.
  8. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  9. Намажьте полученную смесь на ломтики багета или свежего хлеба и украсьте веточкой укропа.
Теги:
#Рецепты #Закуски #Тунец #Бутерброды