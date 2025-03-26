Эта закуска исчезнет со стола в первую очередь: рецепт вкуснейшей намазки из тунца (видео)

Сочетание простых ингредиентов создает настоящий взрыв вкуса

Праздничный стол не обходится без бутербродов. Если вы не знаете какую закуску приготовить, попробуйте эту намазку с тунцом. Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления и изысканный вкус, который обязательно понравится вашим гостям. Также эта намазка подойдет и для повседневных бутербродов или пикника.

Рецептом поделилась блогерша foodblog_kristi.

Ингредиенты:

Консервированный тунец — 1 банка

Вареная морковь — 1 шт

Плавленые сырки — 2 шт

Вареные яйца — 2 шт

Укроп, петрушка, зеленый лук

Майонез

Соль

Черный перец — по вкусу

Приготовление: