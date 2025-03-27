Зберігайте рецепт "волохатого" салату до свят: гості оближуть тарілки (відео)

Чудова страва для святкового столу

Цей салат стане чудовою стравою для святкового столу. Готується він швидко, а виглядає цікаво завдяки сиру "Косичці", який надає йому незвичної "волохатої" форми. Простий набір продуктів робить його доступним, а поєднання курки, грибів і сиру сподобається багатьом.

Його можна приготувати заздалегідь, що зекономить час перед святом. Салат виходить ситним, але не важким, і добре поєднується з іншими стравами.

Рецептом цього незвичайного салату поділився блогер mil_alexx.

Інгредієнти:

відварене куряче філе 1 шт.

мариновані шампіньйони 150 г

помідори черрі 120 г

твердий сир 100 г

2-3 варені яйця

майонез на смак

сир "Косичка" 50 г

сіль, перець на смак

Приготування: