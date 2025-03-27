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Зберігайте рецепт "волохатого" салату до свят: гості оближуть тарілки (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Салат з сиром "Косичка"
Салат з сиром "Косичка". Фото telegraf.com.ua

Чудова страва для святкового столу

Цей салат стане чудовою стравою для святкового столу. Готується він швидко, а виглядає цікаво завдяки сиру "Косичці", який надає йому незвичної "волохатої" форми. Простий набір продуктів робить його доступним, а поєднання курки, грибів і сиру сподобається багатьом.

Його можна приготувати заздалегідь, що зекономить час перед святом. Салат виходить ситним, але не важким, і добре поєднується з іншими стравами.

Рецептом цього незвичайного салату поділився блогер mil_alexx.

Інгредієнти:

відварене куряче філе 1 шт.

мариновані шампіньйони 150 г

помідори черрі 120 г

твердий сир 100 г

2-3 варені яйця

майонез на смак

сир "Косичка" 50 г

сіль, перець на смак

Приготування:

  1. Філе, сир та яйця нарізаємо кубиком.
  2. Печериці та помідори розрізаємо навпіл.
  3. Нарізані інгредієнти складаємо в миску та заправляємо майонезом з часником. За необхідності солимо та перчимо.
  4. Викладаємо салат на тарілку для подачі, зверху прикрашаємо розібраним сиром косичка.
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#Рецепти #Салати #Готуємо вдома