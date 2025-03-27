Зберігайте рецепт "волохатого" салату до свят: гості оближуть тарілки (відео)
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Чудова страва для святкового столу
Цей салат стане чудовою стравою для святкового столу. Готується він швидко, а виглядає цікаво завдяки сиру "Косичці", який надає йому незвичної "волохатої" форми. Простий набір продуктів робить його доступним, а поєднання курки, грибів і сиру сподобається багатьом.
Його можна приготувати заздалегідь, що зекономить час перед святом. Салат виходить ситним, але не важким, і добре поєднується з іншими стравами.
Рецептом цього незвичайного салату поділився блогер mil_alexx.
Інгредієнти:
відварене куряче філе 1 шт.
мариновані шампіньйони 150 г
помідори черрі 120 г
твердий сир 100 г
2-3 варені яйця
майонез на смак
сир "Косичка" 50 г
сіль, перець на смак
Приготування:
- Філе, сир та яйця нарізаємо кубиком.
- Печериці та помідори розрізаємо навпіл.
- Нарізані інгредієнти складаємо в миску та заправляємо майонезом з часником. За необхідності солимо та перчимо.
- Викладаємо салат на тарілку для подачі, зверху прикрашаємо розібраним сиром косичка.