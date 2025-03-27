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Ці вареники вийдуть у кожного: чудовий рецепт, не злипаються і не розвалюються (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Перевірений рецепт тіста на вареники
Перевірений рецепт тіста на вареники. Фото 24 канал

Ці вареники не розварюються під час приготування

Є чимало смачних страв з тіста. Ми ділились рецептом смачних полтавських галушок. Тепер розповімо, як приготувати особливо смачні вареники.

Кулінарна блогерка Юлія Сенич розповіла у своєму відео, як приготувати дуже смачне тісто на вареники. Воно не злипається і не розварюється в процесі приготування. Тут рецепт з картоплею та грибами, однак начинка може бути будь-яка.

Інгредієнти:

  • борошно — 400 г
  • вода — 200 мл
  • олія — 3 ст. л.
  • сіль — 0,5 ч. л.

Начинка:

  • картопляне пюре — 250 г
  • гриби — 130 г
  • смажена цибулька

Спосіб приготування:

  1. Борошно попередньо просіюємо. Додаємо до нього сіль та олію. Вливаємо окріп та швидко замішуємо тісто.
  2. Спочатку мішаємо ложкою, потім руками. Формуємо кулю та загортаємо її у харчову плівку та залишаємо в холодильнику на 20-30 хвилин.
  3. Тісто розкочуємо в тонкий пласт та склянкою вичавлюємо кружечки. Накладаємо в кожен вареник приблизно 1 столову ложку начинки та гарно заліплюємо.
  4. Готові вареники викладаємо на дощечку, присипану борошном. Відправляємо вареники в киплячу підсолену воду. Коли спливуть, варимо ще 3-5 хвилин.

Тісто просте в роботі і вдале, а вироби з нього дуже смачні. Також ми розповідали, як приготувати апетитні курячі відбивні.

Теги:
#Вареники #Рецепт #Тісто