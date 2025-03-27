Ці вареники вийдуть у кожного: чудовий рецепт, не злипаються і не розвалюються (відео)
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Ці вареники не розварюються під час приготування
Є чимало смачних страв з тіста. Ми ділились рецептом смачних полтавських галушок. Тепер розповімо, як приготувати особливо смачні вареники.
Кулінарна блогерка Юлія Сенич розповіла у своєму відео, як приготувати дуже смачне тісто на вареники. Воно не злипається і не розварюється в процесі приготування. Тут рецепт з картоплею та грибами, однак начинка може бути будь-яка.
Інгредієнти:
- борошно — 400 г
- вода — 200 мл
- олія — 3 ст. л.
- сіль — 0,5 ч. л.
Начинка:
- картопляне пюре — 250 г
- гриби — 130 г
- смажена цибулька
Спосіб приготування:
- Борошно попередньо просіюємо. Додаємо до нього сіль та олію. Вливаємо окріп та швидко замішуємо тісто.
- Спочатку мішаємо ложкою, потім руками. Формуємо кулю та загортаємо її у харчову плівку та залишаємо в холодильнику на 20-30 хвилин.
- Тісто розкочуємо в тонкий пласт та склянкою вичавлюємо кружечки. Накладаємо в кожен вареник приблизно 1 столову ложку начинки та гарно заліплюємо.
- Готові вареники викладаємо на дощечку, присипану борошном. Відправляємо вареники в киплячу підсолену воду. Коли спливуть, варимо ще 3-5 хвилин.
Тісто просте в роботі і вдале, а вироби з нього дуже смачні. Також ми розповідали, як приготувати апетитні курячі відбивні.