Ці вареники вийдуть у кожного: чудовий рецепт, не злипаються і не розвалюються (відео)

Ці вареники не розварюються під час приготування

Є чимало смачних страв з тіста. Ми ділились рецептом смачних полтавських галушок. Тепер розповімо, як приготувати особливо смачні вареники.

Кулінарна блогерка Юлія Сенич розповіла у своєму відео, як приготувати дуже смачне тісто на вареники. Воно не злипається і не розварюється в процесі приготування. Тут рецепт з картоплею та грибами, однак начинка може бути будь-яка.

Інгредієнти:

борошно — 400 г

вода — 200 мл

олія — 3 ст. л.

сіль — 0,5 ч. л.

Начинка:

картопляне пюре — 250 г

гриби — 130 г

смажена цибулька

Спосіб приготування:

Борошно попередньо просіюємо. Додаємо до нього сіль та олію. Вливаємо окріп та швидко замішуємо тісто. Спочатку мішаємо ложкою, потім руками. Формуємо кулю та загортаємо її у харчову плівку та залишаємо в холодильнику на 20-30 хвилин. Тісто розкочуємо в тонкий пласт та склянкою вичавлюємо кружечки. Накладаємо в кожен вареник приблизно 1 столову ложку начинки та гарно заліплюємо. Готові вареники викладаємо на дощечку, присипану борошном. Відправляємо вареники в киплячу підсолену воду. Коли спливуть, варимо ще 3-5 хвилин.

Тісто просте в роботі і вдале, а вироби з нього дуже смачні. Також ми розповідали, як приготувати апетитні курячі відбивні.