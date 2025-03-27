Сохраняйте рецепт "мохнатого" салата на праздники: гости оближут тарелки (видео)

Прекрасное блюдо для праздничного стола

Этот салат станет отличным блюдом для праздничного стола. Готовится он быстро, а выглядит интересно благодаря сыру "Косичке", который придает ему необычную "мохнатую" форму. Простой набор продуктов делает его доступным, а сочетание курицы, грибов и сыра понравится многим.

Его можно приготовить заранее, что сэкономит время перед праздником. Салат получается сытным, но не тяжелым и хорошо сочетается с другими блюдами.

Рецептом этого необычного салата поделился блогер mil_alexx.

Ингредиенты:

отварное куриное филе 1 шт.

маринованные шампиньоны 150 г

помидоры черри 120 г

твердый сыр 100 г

2-3 вареных яйца

майонез по вкусу

сыр "Косичка" 50 г

соль, перец по вкусу

Приготовление: