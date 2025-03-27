Сохраняйте рецепт "мохнатого" салата на праздники: гости оближут тарелки (видео)
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Прекрасное блюдо для праздничного стола
Этот салат станет отличным блюдом для праздничного стола. Готовится он быстро, а выглядит интересно благодаря сыру "Косичке", который придает ему необычную "мохнатую" форму. Простой набор продуктов делает его доступным, а сочетание курицы, грибов и сыра понравится многим.
Его можно приготовить заранее, что сэкономит время перед праздником. Салат получается сытным, но не тяжелым и хорошо сочетается с другими блюдами.
Рецептом этого необычного салата поделился блогер mil_alexx.
Ингредиенты:
отварное куриное филе 1 шт.
маринованные шампиньоны 150 г
помидоры черри 120 г
твердый сыр 100 г
2-3 вареных яйца
майонез по вкусу
сыр "Косичка" 50 г
соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Филе, сыр и яйца нарезаем кубиком.
- Шампиньоны и помидоры разрезаем пополам.
- Нарезанные ингредиенты складываем в миску и заправляем майонезом с чесноком. При необходимости солим и перчим.
- Выкладываем салат на тарелку для подачи, сверху украшаем разобранным сыром "Косичка".