Іще одна страва з лаваша: рецепт закуски з креветками та авокадо (відео)

Коли гості на порозі

Лаваш – справжня знахідка для любителів смачних і швидких закусок. З нього можна приготувати безліч страв: хрусткі рулети, конвертики з сиром, пікантні коржі з начинкою.

А сьогодні ми пропонуємо вам вишуканий, але простий варіант – закуску з лаваша з ніжними креветками та кремовим авокадо. Поєднання морепродуктів і вершкової текстури робить цю страву ідеальною для святкового столу або легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати закуску з лавашем та креветками

Інгредієнти:

лаваш;

авокадо;

норі;

креветки;

огірок;

сушені помідори з часником та базиліком;

Спосіб приготування:

1.На лаваш викласти авокадо, розім'яти, додати спеції.

2.Зверху викласти норі, креветки, огірок, спеції.

3.Згорнути, розрізати навпіл і можна їсти.