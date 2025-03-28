Іще одна страва з лаваша: рецепт закуски з креветками та авокадо (відео)
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Коли гості на порозі
Лаваш – справжня знахідка для любителів смачних і швидких закусок. З нього можна приготувати безліч страв: хрусткі рулети, конвертики з сиром, пікантні коржі з начинкою.
А сьогодні ми пропонуємо вам вишуканий, але простий варіант – закуску з лаваша з ніжними креветками та кремовим авокадо. Поєднання морепродуктів і вершкової текстури робить цю страву ідеальною для святкового столу або легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".
Як приготувати закуску з лавашем та креветками
Інгредієнти:
- лаваш;
- авокадо;
- норі;
- креветки;
- огірок;
- сушені помідори з часником та базиліком;
Спосіб приготування:
1.На лаваш викласти авокадо, розім'яти, додати спеції.
2.Зверху викласти норі, креветки, огірок, спеції.
3.Згорнути, розрізати навпіл і можна їсти.