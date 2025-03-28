Еще одно блюдо из лаваша: рецепт закуски с креветками и авокадо (видео)
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Когда гости на пороге
Лаваш – настоящая находка для любителей вкусных и скорых закусок. Из него можно приготовить множество блюд: хрустящие рулеты, конвертики с сыром, пикантные лепешки с начинкой.
А сегодня мы предлагаем вам изысканный, но простой вариант – закуску из лаваша с нежными креветками и кремовым авокадо. Сочетание морепродуктов и сливочной текстуры делает это блюдо идеальным для праздничного стола или легкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".
Как приготовить закуску с лавашем и креветками
Ингредиенты:
- лаваш;
- авокадо;
- норе;
- креветки;
- огурец;
- сушеные помидоры с чесноком и базиликом;
Способ приготовления:
1.На лаваш выложить авокадо, размять, добавить специи.
2.Сверху выложить норы, креветки, огурец, специи.
3.Свернуть, разрезать пополам и можно есть.