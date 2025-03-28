Еще одно блюдо из лаваша: рецепт закуски с креветками и авокадо (видео)

Когда гости на пороге

Лаваш – настоящая находка для любителей вкусных и скорых закусок. Из него можно приготовить множество блюд: хрустящие рулеты, конвертики с сыром, пикантные лепешки с начинкой.

А сегодня мы предлагаем вам изысканный, но простой вариант – закуску из лаваша с нежными креветками и кремовым авокадо. Сочетание морепродуктов и сливочной текстуры делает это блюдо идеальным для праздничного стола или легкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить закуску с лавашем и креветками

Ингредиенты:

лаваш;

авокадо;

норе;

креветки;

огурец;

сушеные помидоры с чесноком и базиликом;

Способ приготовления:

1.На лаваш выложить авокадо, размять, добавить специи.

2.Сверху выложить норы, креветки, огурец, специи.

3.Свернуть, разрезать пополам и можно есть.