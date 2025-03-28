Ароматні гречаники з грибами: ніхто не запідозрить, що в цих котлетах нема м'яса (відео)

Гречаники з грибами чудово поєднуються з різноманітними стравами

Гречаники – це не лише смачна, але й корисна страва, яка чудово підійде для тих, хто слідкує за своїм харчуванням. У цьому рецепті поєднана ніжна гречка з ароматними грибами та трохи овочів для насиченого смаку. Ці гречаники виходять соковитими, ситними та неймовірно апетитними.

Рецептом поділилась блогерка iamnataliaabird.

Інгредієнти:

150 г сирої гречки

1 цибуля

1 морква

1 чайна ложка італійських трав

сіль, перець

2 ложки олії

2 яйця С0

110 г грибів

сметана або ще 1 цибуля для подачі.

Приготування:

Відварити гречку в кількості води 1:2 20 хвилин. Відставити охолонути. Нагріти сковороду, налити олії, посмажити цибулю до золотистого кольору. Додати моркву, посмажити її (під кришкою). Додати нарізаних, помитих і очищених шампіньйонів. Посипати спеціями. Висипати засмажку в гречку, подрібнити погружним блендером до однорідної маси. Вбити 2 яйця. Додати 1/3-1/4 чайної ложки солі. Розігріти духовку до 180 С. Форму змастити олією. Змоченими холодною водою руками скрутити кульки або у форму котлетки. Випікати в духовці 30 хвилин. Можна ще підсмажити окремо цибульку і подати з нею, або полити сметанкою (15%).

Ці гречаники можна подавати з ніжним картопляним пюре, або з легкими овочевими салатами. Також можна подати їх з маринованими огірками.