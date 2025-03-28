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Ароматні гречаники з грибами: ніхто не запідозрить, що в цих котлетах нема м'яса (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Чудова заміна звичайним котлетам Новина оновлена 28 березня 2025, 22:21
Чудова заміна звичайним котлетам. Фото скриншот Youtube

Гречаники з грибами чудово поєднуються з різноманітними стравами

Гречаники – це не лише смачна, але й корисна страва, яка чудово підійде для тих, хто слідкує за своїм харчуванням. У цьому рецепті поєднана ніжна гречка з ароматними грибами та трохи овочів для насиченого смаку. Ці гречаники виходять соковитими, ситними та неймовірно апетитними.

Рецептом поділилась блогерка iamnataliaabird.

Інгредієнти:

  • 150 г сирої гречки
  • 1 цибуля
  • 1 морква
  • 1 чайна ложка італійських трав
  • сіль, перець
  • 2 ложки олії
  • 2 яйця С0
  • 110 г грибів
  • сметана або ще 1 цибуля для подачі.

Приготування:

  1. Відварити гречку в кількості води 1:2 20 хвилин. Відставити охолонути.
  2. Нагріти сковороду, налити олії, посмажити цибулю до золотистого кольору.
  3. Додати моркву, посмажити її (під кришкою).
  4. Додати нарізаних, помитих і очищених шампіньйонів. Посипати спеціями.
  5. Висипати засмажку в гречку, подрібнити погружним блендером до однорідної маси.
  6. Вбити 2 яйця. Додати 1/3-1/4 чайної ложки солі.
  7. Розігріти духовку до 180 С.
  8. Форму змастити олією.
  9. Змоченими холодною водою руками скрутити кульки або у форму котлетки.
  10. Випікати в духовці 30 хвилин.
  11. Можна ще підсмажити окремо цибульку і подати з нею, або полити сметанкою (15%).

Ці гречаники можна подавати з ніжним картопляним пюре, або з легкими овочевими салатами. Також можна подати їх з маринованими огірками.

Теги:
#Рецепти #Котлети #Гречаники