Ароматні гречаники з грибами: ніхто не запідозрить, що в цих котлетах нема м'яса (відео)
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Гречаники з грибами чудово поєднуються з різноманітними стравами
Гречаники – це не лише смачна, але й корисна страва, яка чудово підійде для тих, хто слідкує за своїм харчуванням. У цьому рецепті поєднана ніжна гречка з ароматними грибами та трохи овочів для насиченого смаку. Ці гречаники виходять соковитими, ситними та неймовірно апетитними.
Рецептом поділилась блогерка iamnataliaabird.
Інгредієнти:
- 150 г сирої гречки
- 1 цибуля
- 1 морква
- 1 чайна ложка італійських трав
- сіль, перець
- 2 ложки олії
- 2 яйця С0
- 110 г грибів
- сметана або ще 1 цибуля для подачі.
Приготування:
- Відварити гречку в кількості води 1:2 20 хвилин. Відставити охолонути.
- Нагріти сковороду, налити олії, посмажити цибулю до золотистого кольору.
- Додати моркву, посмажити її (під кришкою).
- Додати нарізаних, помитих і очищених шампіньйонів. Посипати спеціями.
- Висипати засмажку в гречку, подрібнити погружним блендером до однорідної маси.
- Вбити 2 яйця. Додати 1/3-1/4 чайної ложки солі.
- Розігріти духовку до 180 С.
- Форму змастити олією.
- Змоченими холодною водою руками скрутити кульки або у форму котлетки.
- Випікати в духовці 30 хвилин.
- Можна ще підсмажити окремо цибульку і подати з нею, або полити сметанкою (15%).
Ці гречаники можна подавати з ніжним картопляним пюре, або з легкими овочевими салатами. Також можна подати їх з маринованими огірками.