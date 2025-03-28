Ароматные гречаники с грибами: никто не заподозрит, что в этих котлетах нет мяса (видео)
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Гречаники с грибами прекрасно сочетаются с разнообразными блюдами
Гречаники – это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое отлично подойдет для тех, кто следит за своим питанием. В этом рецепте сочетается нежная гречка с ароматными грибами и немного овощей для насыщенного вкуса. Эти гречаники получаются сочными, сытными и невероятно аппетитными.
Рецептом поделилась блогерша iamnataliaabird.
Ингредиенты:
- 150 г сырой гречки
- 1 лук
- 1 морковь
- 1 чайная ложка итальянских трав
- соль, перец
- 2 ложки масла
- 2 яйца С0
- 110 г грибов
- сметана или еще 1 луковица для подачи.
Приготовление:
- Отварить гречку в количестве воды 1:2 – 20 минут. Отставить остыть.
- Нагреть сковороду, налить подсолнечное масло, пожарить лук до золотистого цвета.
- Добавить морковь, пожарить ее (под крышкой).
- Добавить нарезанные, помытые и очищенные шампиньоны. Посыпать специями.
- Высыпать зажарку в гречку, измельчить погружным блендером до однородной массы.
- Вбить 2 яйца. Добавить 1/3-1/4 чайной ложки соли.
- Разогреть духовку до 180°С.
- Форму смазать растительным маслом.
- Смоченными холодной водой руками скрутить шарики или форму котлетки.
- Выпекать гречаники в духовке 30 минут.
- Можно еще поджарить отдельно лучок и подать с ним, или полить сметанкой (15%).
Эти гречаники можно подавать с нежным картофельным пюре или с легкими овощными салатами. Также можно подать их с маринованными огурцами.