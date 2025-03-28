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Ароматные гречаники с грибами: никто не заподозрит, что в этих котлетах нет мяса (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Прекрасная замена обычным котлетам Новость обновлена 28 марта 2025, 22:21
Прекрасная замена обычным котлетам. Фото скриншот Youtube

Гречаники с грибами прекрасно сочетаются с разнообразными блюдами

Гречаники – это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое отлично подойдет для тех, кто следит за своим питанием. В этом рецепте сочетается нежная гречка с ароматными грибами и немного овощей для насыщенного вкуса. Эти гречаники получаются сочными, сытными и невероятно аппетитными.

Рецептом поделилась блогерша iamnataliaabird.

Ингредиенты:

  • 150 г сырой гречки
  • 1 лук
  • 1 морковь
  • 1 чайная ложка итальянских трав
  • соль, перец
  • 2 ложки масла
  • 2 яйца С0
  • 110 г грибов
  • сметана или еще 1 луковица для подачи.

Приготовление:

  1. Отварить гречку в количестве воды 1:2 – 20 минут. Отставить остыть.
  2. Нагреть сковороду, налить подсолнечное масло, пожарить лук до золотистого цвета.
  3. Добавить морковь, пожарить ее (под крышкой).
  4. Добавить нарезанные, помытые и очищенные шампиньоны. Посыпать специями.
  5. Высыпать зажарку в гречку, измельчить погружным блендером до однородной массы.
  6. Вбить 2 яйца. Добавить 1/3-1/4 чайной ложки соли.
  7. Разогреть духовку до 180°С.
  8. Форму смазать растительным маслом.
  9. Смоченными холодной водой руками скрутить шарики или форму котлетки.
  10. Выпекать гречаники в духовке 30 минут.
  11. Можно еще поджарить отдельно лучок и подать с ним, или полить сметанкой (15%).

Эти гречаники можно подавать с нежным картофельным пюре или с легкими овощными салатами. Также можно подать их с маринованными огурцами.

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#Рецепты #Котлеты #Гречаники