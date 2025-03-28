Ароматные гречаники с грибами: никто не заподозрит, что в этих котлетах нет мяса (видео)

Гречаники с грибами прекрасно сочетаются с разнообразными блюдами

Гречаники – это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое отлично подойдет для тех, кто следит за своим питанием. В этом рецепте сочетается нежная гречка с ароматными грибами и немного овощей для насыщенного вкуса. Эти гречаники получаются сочными, сытными и невероятно аппетитными.

Рецептом поделилась блогерша iamnataliaabird.

Ингредиенты:

150 г сырой гречки

1 лук

1 морковь

1 чайная ложка итальянских трав

соль, перец

2 ложки масла

2 яйца С0

110 г грибов

сметана или еще 1 луковица для подачи.

Приготовление:

Отварить гречку в количестве воды 1:2 – 20 минут. Отставить остыть. Нагреть сковороду, налить подсолнечное масло, пожарить лук до золотистого цвета. Добавить морковь, пожарить ее (под крышкой). Добавить нарезанные, помытые и очищенные шампиньоны. Посыпать специями. Высыпать зажарку в гречку, измельчить погружным блендером до однородной массы. Вбить 2 яйца. Добавить 1/3-1/4 чайной ложки соли. Разогреть духовку до 180°С. Форму смазать растительным маслом. Смоченными холодной водой руками скрутить шарики или форму котлетки. Выпекать гречаники в духовке 30 минут. Можно еще поджарить отдельно лучок и подать с ним, или полить сметанкой (15%).

Эти гречаники можно подавать с нежным картофельным пюре или с легкими овощными салатами. Также можно подать их с маринованными огурцами.