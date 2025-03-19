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Як приготувати пюре повітряним і ніжним, як в ресторані: секретний спосіб приготування (відео)

Автор
Марія Дума
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Так гарнір виходить неймовірно повітряним
Так гарнір виходить неймовірно повітряним. Фото Freepik

Чудовий рецепт гарніру до будь-якої страви

Навіть найбанальніші страви можна готувати особливо смачно. Ми ділились рецептом курячих гнізд. А на гарнір до них можна приготувати розкішне картопляне пюре.

Кулінарна блогерка під ніком anny.cooking розповіла, як приготувати його особливо повітряним. Авторка радить використовувати для пюре виключно картоплю жовтих сортів.

Інгредієнти:

  • 800 г очищеної картоплі
  • 1/2 ст. л. солі
  • 30-40 г масла
  • 200-250 г гарячого молока
  • зелень

Спосіб приготування:

  1. Картоплю відварюємо в підсоленій воді до готовності. Розминаємо її, додаємо шмат масла та все перемішуємо.
  2. Порціями, щоразу перемішуючи, вливаємо гаряче молоко. Воно обов’язково повинне бути гарячим — продукт з холодильника зіпсує смак та текстуру.
  3. Коли вмішаєте все молоко до однорідної текстури пюре, можна братися за той самий секретний етап, завдяки якому гарнір виходить повітряним. Беремо міксер з вінчиками і одну хвилину збиваємо пюре на високих обертах.

Так ваш гарнір буде щоразу неймовірно смачним та ніжним. Також ми ділились рецептом ароматного борщу.

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#Рецепт #Картопля #Пюре #Гарнір