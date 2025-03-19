Як приготувати пюре повітряним і ніжним, як в ресторані: секретний спосіб приготування (відео)

Чудовий рецепт гарніру до будь-якої страви

Навіть найбанальніші страви можна готувати особливо смачно. Ми ділились рецептом курячих гнізд. А на гарнір до них можна приготувати розкішне картопляне пюре.

Кулінарна блогерка під ніком anny.cooking розповіла, як приготувати його особливо повітряним. Авторка радить використовувати для пюре виключно картоплю жовтих сортів.

Інгредієнти:

800 г очищеної картоплі

1/2 ст. л. солі

30-40 г масла

200-250 г гарячого молока

зелень

Спосіб приготування:

Картоплю відварюємо в підсоленій воді до готовності. Розминаємо її, додаємо шмат масла та все перемішуємо. Порціями, щоразу перемішуючи, вливаємо гаряче молоко. Воно обов’язково повинне бути гарячим — продукт з холодильника зіпсує смак та текстуру. Коли вмішаєте все молоко до однорідної текстури пюре, можна братися за той самий секретний етап, завдяки якому гарнір виходить повітряним. Беремо міксер з вінчиками і одну хвилину збиваємо пюре на високих обертах.

Так ваш гарнір буде щоразу неймовірно смачним та ніжним. Також ми ділились рецептом ароматного борщу.