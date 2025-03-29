Найвдаліший рецепт великодньої випічки: як приготувати "золоту" паску на жовтках від Дарії Цвек (відео)

Паска виходить м'яка, ніжна, з пухкою структурою

Незабаром Великдень, і господині вже потрохи зберігають у закладки перевірені рецепти пасок, ідеальної глазурі, смачної начинки та ароматної випічки. Адже великодня паска — не просто святковий хліб, а символ домашнього тепла, затишку та сімейних традицій.

Серед багатьох рецептів особливе місце займає "золота" паска на жовтках від легендарної Дарії Цвек. Ця паска має насичений жовтий колір, неймовірно ніжну текстуру та тонкий вершковий аромат. Вона справді святкова — розкішна на вигляд і надзвичайно смачна. Якщо ви шукаєте ідеальний рецепт, який точно вдасться й залишить найтепліші спогади, — обов’язково спробуйте цей варіант. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати паску від Дарії Цвек

Інгредієнти:

борошно – 1 кг;

молоко – 400 г;

жовтки – 10 шт.;

пресовані дріжджі – 100 г або 35 г сухих;

масло – 200 г;

цукор – 300 г;

родзинки – 100 г;

сіль – 0,5 ч. л.;

потерта цедра з 1 лимона;

Спосіб приготування:

1.Спочатку треба замісити опару. Дріжджі розвести у теплому молоці та додати 100 г цукру і 200 г борошна.

2.Все добре перемішати й поставити у тепле місце, щоб опара збільшилась удвічі.

3.Після того, як суміш підросте, додати решту цукру, жовтки, родзинки, цедру з лимона, сіль і борошно.

4.Замісити тісто до однорідності та наприкінці додати розтоплене, але охолоджене масло.

5.Місити приблизно 10-15 хвилин, поки тісто не почне відставати від рук.

6.Тісто поставити у тепле місце, щоб збільшилось удвічі. Тоді його опустити та зачекати, щоб знову підросло.

7.Розкласти тісто на 1/3 частини посудини та дати знову піднятись удвічі.

8.Духовку нагріти до температури 200 градусів.

9.Поставити паску і після 10 хвилин зменшити температуру до 170-160 градусів. Випікати ще 50 хвилин.

10.Важливо: борошна повинно бути рівно 1 кг, не більше (бо паска буде тугою) і не менше (бо паска опаде). І жир (масло) потрібно додавати обов’язково наприкінці.