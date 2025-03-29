Самый удачный рецепт пасхальной выпечки: как приготовить "золотую" паску на желтках от Дарии Цвек (видео)
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Кулич получается мягкий, нежный, с рыхлой структурой
Вскоре наступит светлый праздник Пасхи и хозяйки уже понемногу сохраняют в закладки проверенные рецепты пасок, идеальной глазури, вкусной начинки и ароматной выпечки. Ведь пасхальная паска — не просто праздничный хлеб, а символ домашнего тепла, уюта и семейных традиций.
Среди многих рецептов особое место занимает "золотая" паска на желтках от легендарной Дарии Цвек. Она имеет насыщенный желтый цвет, невероятно нежную текстуру и тонкий сливочный аромат. Она действительно праздничная — роскошная с виду и очень вкусная. Если вы ищете идеальный рецепт, который точно удастся и оставит самые теплые воспоминания, обязательно попробуйте этот вариант. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".
Как приготовить кулич от Дарии Цвек
Ингредиенты:
- мука – 1 кг;
- молоко – 400 г;
- желтки – 10 шт.;
- прессованные дрожжи – 100 г или 35 г сухих;
- масло – 200 г;
- сахар – 300 г;
- изюм – 100 г;
- соль – 0,5 ч. л.;
- потертая цедра из 1 лимона;
Способ приготовления:
1.Сначала нужно замесить опару. Дрожжи развести в теплом молоке и добавить 100 г сахара и 200 г муки.
2.Все хорошо перемешать и поставить в теплое место, чтобы опара увеличилась вдвое.
3.После того, как смесь подрастет, добавить оставшийся сахар, желтки, изюм, цедру из лимона, соль и муку.
4.Замесить тесто до однородности и в конце добавить растопленное, но охлажденное масло.
5.Месить примерно 10-15 минут, пока тесто не начнет отставать от рук.
6. Тесто поставить в теплое место, чтобы увеличилось вдвое. Тогда его опустить и подождать, чтобы снова подросло.
7.Разложить тесто на 1/3 части сосуда и дать снова подняться вдвое.
8.Духовку нагреть до температуры 200 градусов.
9.Поставить кулич и после 10 минут убавить температуру до 170-160 градусов. Выпекать еще 50 минут.
10.Важно: муки должно быть ровно 1 кг, не больше (потому что кулич будет тугой) и не меньше (потому кулич опадет). И жир (масло) нужно добавлять обязательно в конце.