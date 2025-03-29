Самый удачный рецепт пасхальной выпечки: как приготовить "золотую" паску на желтках от Дарии Цвек (видео)

Кулич получается мягкий, нежный, с рыхлой структурой

Вскоре наступит светлый праздник Пасхи и хозяйки уже понемногу сохраняют в закладки проверенные рецепты пасок, идеальной глазури, вкусной начинки и ароматной выпечки. Ведь пасхальная паска — не просто праздничный хлеб, а символ домашнего тепла, уюта и семейных традиций.

Среди многих рецептов особое место занимает "золотая" паска на желтках от легендарной Дарии Цвек. Она имеет насыщенный желтый цвет, невероятно нежную текстуру и тонкий сливочный аромат. Она действительно праздничная — роскошная с виду и очень вкусная. Если вы ищете идеальный рецепт, который точно удастся и оставит самые теплые воспоминания, обязательно попробуйте этот вариант. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить кулич от Дарии Цвек

Ингредиенты:

мука – 1 кг;

молоко – 400 г;

желтки – 10 шт.;

прессованные дрожжи – 100 г или 35 г сухих;

масло – 200 г;

сахар – 300 г;

изюм – 100 г;

соль – 0,5 ч. л.;

потертая цедра из 1 лимона;

Способ приготовления:

1.Сначала нужно замесить опару. Дрожжи развести в теплом молоке и добавить 100 г сахара и 200 г муки.

2.Все хорошо перемешать и поставить в теплое место, чтобы опара увеличилась вдвое.

3.После того, как смесь подрастет, добавить оставшийся сахар, желтки, изюм, цедру из лимона, соль и муку.

4.Замесить тесто до однородности и в конце добавить растопленное, но охлажденное масло.

5.Месить примерно 10-15 минут, пока тесто не начнет отставать от рук.

6. Тесто поставить в теплое место, чтобы увеличилось вдвое. Тогда его опустить и подождать, чтобы снова подросло.

7.Разложить тесто на 1/3 части сосуда и дать снова подняться вдвое.

8.Духовку нагреть до температуры 200 градусов.

9.Поставить кулич и после 10 минут убавить температуру до 170-160 градусов. Выпекать еще 50 минут.

10.Важно: муки должно быть ровно 1 кг, не больше (потому что кулич будет тугой) и не меньше (потому кулич опадет). И жир (масло) нужно добавлять обязательно в конце.