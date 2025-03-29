Пасуватиме до великоднього столу: як приготувати салат з філе та ананасами (відео)
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Такий салат нікого не залишить байдужим
Скільки б різноманітних рецептів страв не існувало, але класика завжди залишається актуальною. Салат "Олів'є", "Шуба" або ж салат з курячим філе та ананасами – ці страви ніколи не втрачають своєї популярності. Вони чудово підійдуть для будь-якого святкового столу, зокрема й на Великдень.
Салат з куркою та ананасами – це легка та смачна комбінація, де ніжне куряче філе гармонійно поєднується з солодкими ананасами, що робить страву не тільки ситною, але й дуже смачною. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати салат з куркою та ананасами
Інгредієнти:
- яйце;
- консервований ананас;
- кукурудза;
- сир;
- майонез;
- сіль, перець;
Спосіб приготування:
1.Філе курки та яйце попередньо відварити та нарізати кубиками.
2.Ананас нарізати кубиками.
3.Сир натерти на великій тертці.
4.Змішати всі інгредієнти, додати кукурудзу.
5.Заправити салат майонезом, посолити, поперчити, перемішати.