Пасуватиме до великоднього столу: як приготувати салат з філе та ананасами (відео)

Такий салат нікого не залишить байдужим

Скільки б різноманітних рецептів страв не існувало, але класика завжди залишається актуальною. Салат "Олів'є", "Шуба" або ж салат з курячим філе та ананасами – ці страви ніколи не втрачають своєї популярності. Вони чудово підійдуть для будь-якого святкового столу, зокрема й на Великдень.

Салат з куркою та ананасами – це легка та смачна комбінація, де ніжне куряче філе гармонійно поєднується з солодкими ананасами, що робить страву не тільки ситною, але й дуже смачною. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати салат з куркою та ананасами

Інгредієнти:

яйце;

консервований ананас;

кукурудза;

сир;

майонез;

сіль, перець;

Спосіб приготування:

1.Філе курки та яйце попередньо відварити та нарізати кубиками.

2.Ананас нарізати кубиками.

3.Сир натерти на великій тертці.

4.Змішати всі інгредієнти, додати кукурудзу.

5.Заправити салат майонезом, посолити, поперчити, перемішати.