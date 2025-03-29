Подойдет к пасхальному столу: как приготовить салат с филе и ананасами (видео)

Такой салат никого не оставит равнодушным

Сколько бы разных рецептов блюд не существовало, но классика всегда остается актуальной. Салат "Оливье", "Шуба" или салат с куриным филе и ананасами – эти блюда никогда не теряют своей популярности. Они отлично подойдут для любого праздничного стола, в том числе и на Пасху.

Салат с курицей и ананасами – это легкая и вкусная комбинация, где нежное куриное филе гармонично сочетается со сладкими ананасами, что делает блюдо не только сытным, но и вкусным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить салат с курицей и ананасами

Ингредиенты:

яйцо;

консервированный ананас;

кукуруза;

сыр;

майонез;

соль, перец;

Способ приготовления:

1.Филе курицы и яйцо предварительно отварить и нарезать кубиками.

2.Ананас порезать кубиками.

3.Сыр натереть на большой терке.

4.Смешать все ингредиенты, добавить кукурузу.

5.Заправить салат майонезом, посолить, поперчить, перемешать.