Подойдет к пасхальному столу: как приготовить салат с филе и ананасами (видео)
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Такой салат никого не оставит равнодушным
Сколько бы разных рецептов блюд не существовало, но классика всегда остается актуальной. Салат "Оливье", "Шуба" или салат с куриным филе и ананасами – эти блюда никогда не теряют своей популярности. Они отлично подойдут для любого праздничного стола, в том числе и на Пасху.
Салат с курицей и ананасами – это легкая и вкусная комбинация, где нежное куриное филе гармонично сочетается со сладкими ананасами, что делает блюдо не только сытным, но и вкусным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить салат с курицей и ананасами
Ингредиенты:
- яйцо;
- консервированный ананас;
- кукуруза;
- сыр;
- майонез;
- соль, перец;
Способ приготовления:
1.Филе курицы и яйцо предварительно отварить и нарезать кубиками.
2.Ананас порезать кубиками.
3.Сыр натереть на большой терке.
4.Смешать все ингредиенты, добавить кукурузу.
5.Заправить салат майонезом, посолить, поперчить, перемешать.