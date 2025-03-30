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Наїдяться всі: жульєн з куркою та грибами сподобається близьким (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Гаряча закуска з ідеальним смаком
Гаряча закуска з ідеальним смаком. Фото instagram.com

Справжнє задоволення

Жульєн – це ніжна та ароматна страва французького походження, яка давно стала популярною в українській кухні. Традиційно його подають у тарталетках як гарячу закуску, але жульєн чудово підходить і як повноцінна страва – наприклад, у порційних формочках або навіть у запіканковій страві.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати класичний жульєн із куркою та грибами – соковитий, вершковий та неймовірно апетитний. Він стане ідеальним варіантом для сімейної вечері або святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".

Як приготувати жульєн з куркою та грибами

Інгредієнти:

  • куряче філе – 500 г;
  • печериці – 500 г;
  • цибуля – 2-3 (маленьких або 1 велика);
  • вершкове масло – 70 г;
  • борошно – 1 ст. л.;
  • вершки 20% або вище – 200 мл;
  • твердий сир – 150 г;
  • сіль, перець, спеції – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Обсмажити спочатку печериці до випарювання всієї рідини.

2.Додати олію та нарізану кубиком цибулю, потім додати філе.

3.Обсмажити ще 10 хвилин під кришкою.

4.Додати спеції, перекласти в форму.

5.Для соусу зʼєднати вершкове масло, борошно та підігріті вершки.

6.Залити в форму, перемішати та затерти твердим сиром.

7.Поставити в розігріту духовку на 190 градусів на 10 хвилин.

Теги:
#Гриби #Курка #Жульєн #Готуємо вдома