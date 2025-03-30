Наїдяться всі: жульєн з куркою та грибами сподобається близьким (відео)

Справжнє задоволення

Жульєн – це ніжна та ароматна страва французького походження, яка давно стала популярною в українській кухні. Традиційно його подають у тарталетках як гарячу закуску, але жульєн чудово підходить і як повноцінна страва – наприклад, у порційних формочках або навіть у запіканковій страві.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати класичний жульєн із куркою та грибами – соковитий, вершковий та неймовірно апетитний. Він стане ідеальним варіантом для сімейної вечері або святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".

Як приготувати жульєн з куркою та грибами

Інгредієнти:

куряче філе – 500 г;

печериці – 500 г;

цибуля – 2-3 (маленьких або 1 велика);

вершкове масло – 70 г;

борошно – 1 ст. л.;

вершки 20% або вище – 200 мл;

твердий сир – 150 г;

сіль, перець, спеції – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Обсмажити спочатку печериці до випарювання всієї рідини.

2.Додати олію та нарізану кубиком цибулю, потім додати філе.

3.Обсмажити ще 10 хвилин під кришкою.

4.Додати спеції, перекласти в форму.

5.Для соусу зʼєднати вершкове масло, борошно та підігріті вершки.

6.Залити в форму, перемішати та затерти твердим сиром.

7.Поставити в розігріту духовку на 190 градусів на 10 хвилин.