Наїдяться всі: жульєн з куркою та грибами сподобається близьким (відео)
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Справжнє задоволення
Жульєн – це ніжна та ароматна страва французького походження, яка давно стала популярною в українській кухні. Традиційно його подають у тарталетках як гарячу закуску, але жульєн чудово підходить і як повноцінна страва – наприклад, у порційних формочках або навіть у запіканковій страві.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати класичний жульєн із куркою та грибами – соковитий, вершковий та неймовірно апетитний. Він стане ідеальним варіантом для сімейної вечері або святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".
Як приготувати жульєн з куркою та грибами
Інгредієнти:
- куряче філе – 500 г;
- печериці – 500 г;
- цибуля – 2-3 (маленьких або 1 велика);
- вершкове масло – 70 г;
- борошно – 1 ст. л.;
- вершки 20% або вище – 200 мл;
- твердий сир – 150 г;
- сіль, перець, спеції – за смаком;
Спосіб приготування:
1.Обсмажити спочатку печериці до випарювання всієї рідини.
2.Додати олію та нарізану кубиком цибулю, потім додати філе.
3.Обсмажити ще 10 хвилин під кришкою.
4.Додати спеції, перекласти в форму.
5.Для соусу зʼєднати вершкове масло, борошно та підігріті вершки.
6.Залити в форму, перемішати та затерти твердим сиром.
7.Поставити в розігріту духовку на 190 градусів на 10 хвилин.