Наедятся все: жульен с курицей и грибами понравится близким (видео)
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Настоящее удовольствие
Жульен – это нежное и ароматное блюдо французского происхождения, которое давно стало популярным в украинской кухне. Традиционно его подают в тарталетках как горячую закуску, но жульен прекрасно подходит и как полноценное блюдо – например, в порционных формочках или даже запеканковых блюдах.
Сегодня мы предлагаем приготовить классический жульен с курицей и грибами – сочный, сливочный и невероятно аппетитный. Он станет идеальным вариантом для семейного ужина или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".
Как приготовить жульен с курицей и грибами
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г;
- шампиньоны – 500 г;
- лук – 2-3 (маленьких или 1 большой);
- сливочное масло – 70 г;
- мука – 1 ст. л.;
- сливки 20% или выше – 200 мл;
- твердый творог – 150 г;
- соль, перец, специи – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Обжарить сначала шампиньоны до выпаривания всей жидкости.
2.Добавить масло и нарезанный кубиком лук, затем добавить филе.
3.Обжарить еще 10 минут под крышкой.
4.Добавить специи, переложить в форму.
5.Для соуса соединить сливочное масло, муку и подогретые сливки.
6.Залить в форму, перемешать и затереть сыром.
7.Поставить в разогретую духовку на 190 градусов на 10 минут.