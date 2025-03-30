Наедятся все: жульен с курицей и грибами понравится близким (видео)

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Жульен – это нежное и ароматное блюдо французского происхождения, которое давно стало популярным в украинской кухне. Традиционно его подают в тарталетках как горячую закуску, но жульен прекрасно подходит и как полноценное блюдо – например, в порционных формочках или даже запеканковых блюдах.

Сегодня мы предлагаем приготовить классический жульен с курицей и грибами – сочный, сливочный и невероятно аппетитный. Он станет идеальным вариантом для семейного ужина или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".

Как приготовить жульен с курицей и грибами

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г;

шампиньоны – 500 г;

лук – 2-3 (маленьких или 1 большой);

сливочное масло – 70 г;

мука – 1 ст. л.;

сливки 20% или выше – 200 мл;

твердый творог – 150 г;

соль, перец, специи – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Обжарить сначала шампиньоны до выпаривания всей жидкости.

2.Добавить масло и нарезанный кубиком лук, затем добавить филе.

3.Обжарить еще 10 минут под крышкой.

4.Добавить специи, переложить в форму.

5.Для соуса соединить сливочное масло, муку и подогретые сливки.

6.Залить в форму, перемешать и затереть сыром.

7.Поставить в разогретую духовку на 190 градусов на 10 минут.