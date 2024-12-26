Жульєн у тарталетках для святкової вечері: як приготувати елегантну закуску (відео)

Ця закуска приваблює оригінальністю

Курка та гриби – це чудова комбінація, яка відкриває безліч можливостей для приготування святкових страв. До прикладу, можна приготувати смачну закуску або ж смачний жульєн, який можна подати в тарталетках з пісочного тіста, що зробить страву не лише смачною, але й елегантною.

Ідеєю приготування жульєну в тарталетках для святкового столу поділилася на Instagram-сторінці "lilika_cooking". Начинка виходить надзвичайно ніжною.

Як приготувати жульєн з грибами

Інгредієнти:

куряче філе – 1 шт.;

печериці – 300 г;

пісочні тарталетки – 12 шт.;

сіль;

перець;

вершки – 100 мл;

сметана – 3 ст. л. сметани;

сир;

зелень;

Спосіб приготування:

1. Обсмажити цибулю до мʼякості.

2. Додати куряче філе.

3. Посолити, поперчити, смажити 10 хвилин.

4. Додати підсолені печериці, тушкувати ще хвилин 12.

5. За 5 хвилин до готовності додати вершки чи сметану.

6. Викласти в готові пісочні тарталетки, присипати сиром і поставити в духовку за температури 180 градусів на 5-10 хвилин до розтоплення сиру, прикрасити зеленню.