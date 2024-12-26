Жульєн у тарталетках для святкової вечері: як приготувати елегантну закуску (відео)
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Ця закуска приваблює оригінальністю
Курка та гриби – це чудова комбінація, яка відкриває безліч можливостей для приготування святкових страв. До прикладу, можна приготувати смачну закуску або ж смачний жульєн, який можна подати в тарталетках з пісочного тіста, що зробить страву не лише смачною, але й елегантною.
Ідеєю приготування жульєну в тарталетках для святкового столу поділилася на Instagram-сторінці "lilika_cooking". Начинка виходить надзвичайно ніжною.
Як приготувати жульєн з грибами
Інгредієнти:
- куряче філе – 1 шт.;
- печериці – 300 г;
- пісочні тарталетки – 12 шт.;
- сіль;
- перець;
- вершки – 100 мл;
- сметана – 3 ст. л. сметани;
- сир;
- зелень;
Спосіб приготування:
1. Обсмажити цибулю до мʼякості.
2. Додати куряче філе.
3. Посолити, поперчити, смажити 10 хвилин.
4. Додати підсолені печериці, тушкувати ще хвилин 12.
5. За 5 хвилин до готовності додати вершки чи сметану.
6. Викласти в готові пісочні тарталетки, присипати сиром і поставити в духовку за температури 180 градусів на 5-10 хвилин до розтоплення сиру, прикрасити зеленню.